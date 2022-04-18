18 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Hoşlandığınız kişinin sizden hoşlandığını öğrenebilir ya da aşka dair sürprizler yaşayabilirsiniz. Kariyer konularında yeni hedefler belirlemek için uygun bir gün.



BOĞA

Medikal niyetlerinizi hayata geçirmekten, ev düzeninizi değiştirmeye, bir hobi edinmeye kadar her konuda başarı sağlamak için gerekli bileşenler uygun.



İKİZLER

Bir şey içinizden geldiğinde ve onu hayata geçirdiğinizde bunu yapmakta ne kadar haklı olduğunuzu görüyorsunuz. İş konularında şansınızın açık.



YENGEÇ

Topraklanabileceğiniz yerlerde ve doğa ile iç içe olmak size iyi gelecek. Kendinize ait bir stiliniz olmasından ötürü çevrenizin hızlıca dikkatini çekebilirsiniz.



ASLAN

Harekete geçmeniz için oldukça uygun bir gün ayrıca detoks yapmak için de uygun bir zaman dilimine girdiniz. Detox sinirlerinizi yatıştıracak.



BAŞAK

Olumsuzlukları aştığınız taktirde oldukça verimli sonuçlar elde edeceksiniz.

Cümlelerinize dikkat etmek ve olumlu cümleler kurmakta süreçte önemli olacak.



TERAZİ

Ufak işlerinizin ve başkalarının yardımını gerektiren durumlarınızın kolayca hallolduğunu göreceksiniz. İnsanlarla iletişiminiz iyileşmeye gidiyor.



AKREP

Kariyer konularında bugün gücünüz ortaya çıkacak. Asla vazgeçmemeniz size başarı getirecek. Güç gösterisi yapmamanız gerektiğini hatırlayın.



YAY

Zamanınızı iletişim ve hayat ile akılşa geçirdiğinizde bazı konuların oldukça kolay çözümleri olduğunu görebileceksiniz. Sorumluluklardan kaçma eğiliminiz olabilir.



OĞLAK

İlişkilerinizde sevginizi daha rahat gösterebileceğiniz bir zaman dilimine girdiniz.

Ayrıca işinizle alakalı hoşunuza gidecek gelişmeler olabilir.



KOVA

Yapmak istediğiniz sürprizleri ya da düşündüğünüz aktiviteleri gerçekleştirmek için uygun bir gün olacak. Sosyalleşmek ve etkinlik size iyi gelecek.



BALIK

Venüs'ün Balık burcunda seyri ile beraber kendinizi daha neşeli hissedebilirsiniz.

Maddi vaadlerin yerine geldiği süreçte bereketiniz de artarak ilerliyor.