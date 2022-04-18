RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Nisan 2022, Pazartesi

18 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Hoşlandığınız kişinin sizden hoşlandığını öğrenebilir ya da aşka dair sürprizler yaşayabilirsiniz. Kariyer konularında yeni hedefler belirlemek için uygun bir gün.

BOĞA
Medikal niyetlerinizi hayata geçirmekten, ev düzeninizi değiştirmeye, bir hobi edinmeye kadar her konuda başarı sağlamak için gerekli bileşenler uygun.

İKİZLER
Bir şey içinizden geldiğinde ve onu hayata geçirdiğinizde bunu yapmakta ne kadar haklı olduğunuzu görüyorsunuz. İş konularında şansınızın açık.

YENGEÇ
Topraklanabileceğiniz yerlerde ve doğa ile iç içe olmak size iyi gelecek. Kendinize ait bir stiliniz olmasından ötürü çevrenizin hızlıca dikkatini çekebilirsiniz.

ASLAN
Harekete geçmeniz için oldukça uygun bir gün ayrıca detoks yapmak için de uygun bir zaman dilimine girdiniz. Detox sinirlerinizi yatıştıracak.

BAŞAK
Olumsuzlukları aştığınız taktirde oldukça verimli sonuçlar elde edeceksiniz.
Cümlelerinize dikkat etmek ve olumlu cümleler kurmakta süreçte önemli olacak.

TERAZİ
Ufak işlerinizin ve başkalarının yardımını gerektiren durumlarınızın kolayca hallolduğunu göreceksiniz. İnsanlarla iletişiminiz iyileşmeye gidiyor.

AKREP
Kariyer konularında bugün gücünüz ortaya çıkacak. Asla vazgeçmemeniz size başarı getirecek. Güç gösterisi yapmamanız gerektiğini hatırlayın.

YAY
Zamanınızı iletişim ve hayat ile akılşa geçirdiğinizde bazı konuların oldukça kolay çözümleri olduğunu görebileceksiniz. Sorumluluklardan kaçma eğiliminiz olabilir.

OĞLAK
İlişkilerinizde sevginizi daha rahat gösterebileceğiniz bir zaman dilimine girdiniz.
Ayrıca işinizle alakalı hoşunuza gidecek gelişmeler olabilir.

KOVA
Yapmak istediğiniz sürprizleri ya da düşündüğünüz aktiviteleri gerçekleştirmek için uygun bir gün olacak. Sosyalleşmek ve etkinlik size iyi gelecek.

BALIK
Venüs'ün Balık burcunda seyri ile beraber kendinizi daha neşeli hissedebilirsiniz.
Maddi vaadlerin yerine geldiği süreçte bereketiniz de artarak ilerliyor.

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