19 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Sorumluluk gerektiren konuların üstesinden gelmenizden ötürü taktir toplayabilirsiniz. Aşk konularında da partneriniz ilginizi üzerinde toplamanızı isteyebilir.



BOĞA

Ticaret ya da satışla uğraşan Kova'lar için yorgunluk süreci olsa da başarı ve gelecek Vaad eden durumlar silkelenip tekrar ayağa kalkmanızı sağlayabilir.



İKİZLER

İnsanlara neşe saçıyor ve keyfinizi onlarla da paylaşmak istiyorsunuz.

İş konuları ile alakalı uzun vadeli planlama yapmak sizin için verimli sonuçlar getirecektir.



YENGEÇ

Kendinizi rahat ifade edebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

Tutumunuz sizin yansımanız bu yüzden kendinizi geri planda tutup düşünmek için çabalayabilirsiniz.



ASLAN

Partnerinizle iletişiminizde ise her şeyin iyi yönde ilerleyeceği bir süredesiniz, öte yandan maddi konularda harcamalarınız yerinde olmayan sonuçlar doğurabilir.



BAŞAK

Tutumlu olmanız gereken bir süreçtesiniz. Maddi konularda özgürlüğünüz kısıtlanınca vereceğiniz tepkiler üzerine sınanabilirsiniz.



TERAZİ

Yatırımlar hususunda olumlu gelişmeler vaad eden döneme giriyorsunuz. Para konusunda yapmak istediğiniz yatırımları yapabilmek için uygun bir dönem.



AKREP

Kariyer konuları en büyük odak noktanız olduğu için ilişkisel konularda problem çekebilirsiniz. Partneriniz ilgisizliğinizden ötürü sert çıkışımda bulunabilir.



YAY

Temkinlisiniz. Bu tutumunuzu destekleyici olarak çevrenizin başarılarından da etkilenerek kendi yolunuzu çizmek için gerekli adımları atmaya başlayabilirsiniz.



OĞLAK

Büyük işler başarmak isteyen sizlerin en büyük tahammülsüzlüğü negatif tutumlu kişiler. Dostlarınız konusunda radikal değişime gidebilirsiniz.



KOVA

Sezgilerinizin yol göstericiliği ile de ilerlediğiniz taktirde kendinizi daha büyük işler başarırken görebilirsiniz, finansal gelişmeleriniz olumlu.



BALIK

Bugünlerde yalnız kalmaktansa sosyal olmayı tercih edeceksiniz.

Sorumluluğunuzun üstesinden gelip işlerinizin tamamını bitirebilmeniz, akşam saatlerini bulabilir.