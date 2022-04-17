KOÇ
Emek verdiklerinizi terk etmek zorunda kalmak sizi zorlayabilir.
Sizler için de başarının geleceği yol sınırsız ve beklemediğiniz yerden de istekleriniz gelebilir.
BOĞA
Tazminat ya da miras gibi tek kalemde ve yüklü meblağlar bekliyorsanız başarı sizden yana olacak.
Sadece süreç için sabırlı olmanız çok önemli.
İKİZLER
Gerçekçilik büyük hedeflere sahip olmamak değil, küçük adımlarla o büyük hedeflere yürümek ve disiplini elden bırakmamakla alakalı olacak.
YENGEÇ
Araştırmak istediğiniz konularda kitaplar ya da eğitim setleri alabilirsiniz.
Özellikle birebir ya da online eğitimler sizler için çok başarılı ve verimli olacak.
ASLAN
Üstesinden geldiğiniz zorluklar sizler için gurur kaynağı olacak. Özellikle iş arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle olan çatışmaların duracağı bir dönemdesiniz.
BAŞAK
Daha fazla çalışmanız gereken bir dönemdesiniz.
Ancak disiplin kendi içinizde olan bir şey olacağı için dışarıya karşı sizi bu durum katılaştırmamalı.
TERAZİ
Yargı meseleleri ile alakalı problemler yaşayabilirsiniz.
Başarısızlık gibi değil ancak yasal süreçlerin uzayacağı bir zaman dilimi içerisinde olduğunuz için sabrınız çok önemli.
AKREP
Üst üste alacağınız haberler aslında sizi hedeflerinize götüren elçiler olacaklar.
Her işte bir hayır olduğunu unutmamanız gereken güzel bir gündesiniz.
YAY
Özellikle fırsatlar ve iş konularında çok bereketlisiniz.
İşinizde terfi konusu ya da zam gündeme gelebilir. Pozitif anlamda bir süreci kapatıyor.
OĞLAK
Birkaç gündür atlatmanız muhtemel olan ufak tefek kazalar aslında size Denge unsuru hakkında haber vermekte. Harekete geçmelisiniz.
KOVA
İş konularında özellikle işsiz olan Boğa'lar için beklenmedik iş fırsatları doğabilir.
Bugünlerde iletişim ve kendinizi ifade edebilme yönünüz çok güçlü.
BALIK
Ruh eşinizi bulmak için oldukça uygun bir gün. Romantik açılımlar bugünün genel konusu. Aşk hayatınızda başarılı gördükçe kişisel özgüveniniz de artacak.
17 Nisan günlük burç yorumları
KOÇ
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