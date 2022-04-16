KOÇ
Sosyal çevrenizde tansiyon iniyor ve barışma durumu söz konusu. Uzun zamandır ortak paydada buluşamadığınız iş arkadaşlarınızla aranızdaki gerginlik yok olabilir.
BOĞA
Problemlerinizin çözümü elinizde olmayabilir.
Sizin için öncelikli olan kendinize karşı iyi davranmak olmalı.
Sevdiğinizde biraz fazla yapıcı ve fedakar olabiliyorsunuz.
İKİZLER
Üretme ve çalışma haline geçme ruhunuzun biraz daha tetikleneceği bir zamandasınız.
Hayatınızın tempolu bir süreci olduğu için üşengeçliğe pek yer olmayacak.
YENGEÇ
Aşk konularında girişimci olabileceğiniz bir gündesiniz.
Romantizminizi açıkça ve cesurca ortaya koyabildiğiniz taktirde partnerinizin hayır demesi imkansız olacaktır.
ASLAN
Aile içi çatışmalar ya da arkadaşlık anlaşmazlıklarına dikkat çeken bir gün olacak sizin için. Asıl anlamanız gereken nokta şu ki bu olaylar kötü olmanız için başınıza gelmiyor.
BAŞAK
Kendini bir konuda şartlamış, hazır hisseden bir birey olmanın özlemini çekebilirsiniz.
Zihniniz dağınık olabilir ancak bunda yaşanmışlıkların da elbette ki etkisi var.
TERAZİ
Finansal konularda ya da seyahat içeren konularda beklediğiniz olumlu haberlerin her an alabilirsiniz. Vakit ayırmak istediğiniz konular için ajandanızda yer açabileceksiniz.
AKREP
Sorumlulukları üzerinize almaktan kaçınmanız dikkat çekecek. İş yerinizde uğradığınız haksız muamele sizi bezdirmek yerine iletişiminizi gözden geçirmeye sevk etmeli.
YAY
Bugünlerde yüksek çabalarınız karşılığında kazanabileceğiniz edinimler söz konusu.
Yararınıza olacak konularda öncesinde biraz ter dökmeniz gerekecek.
OĞLAK
Kariyerinizle ilgili hassas ve istekli olduğunuz bir dönemdesiniz.
İdealleri olan ve onların peşinde olmak isteyen İkizler için hedefleri realistik olduğu sürece başarılı olacaktır.
KOVA
İşlerinizle ilgili vaatler duyabilirsiniz. Hangisinin gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için iyi hesap yapmalısınız.
Evren sizleri başka kandırıkçılık konuları ile de sınayabilir.
BALIK
İşlerinizde girişimcilik gerektirecek konular var ise atağa geçebilirsiniz.
Sorumluluklarınızı tayin edebilme yeteneğiniz kariyerinizde diğer insanlardan daha ön planda tutuyor.
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KOÇ
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