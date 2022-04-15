15 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Geleceği öngörmek için sezgilerinizi kullandığınız taktirde bir çıkış bulacak yetenektesiniz. Buna inanıp şartlamanız ve yeteneklerinizi keşf etmeniz yeterli olacak.

BOĞA

Kişisel gelişim için atacağınız her adımda evrenin sizi yerde bulundurttuğunu göreceksiniz bu yüzden de içiniz rahat edecek ve keyfiniz yerinde olacak.

İKİZLER

Hayatınızda hareketlilikler gündeme gelebilir. Bu sebepten ötürü de kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Özgüveninizi arttıracak olaylar gerçekleşiyor.

YENGEÇ

Özellikle işinizi yaparken tek karar almaya mümkün olduğunca özen göstermelisiniz. Çünkü iş arkadaşlarınız ya da üstlerinizle aksilik yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde ikili ilişkilerdeki sorunlarınızı çok fazla düşünmekten hareket alanınızı kısıtlamış olabilirsiniz, hayat frekansınızı değiştirmekte fayda var.

BAŞAK

İş arkadaşlıkları gibi konularda geri sayabilirsiniz, romantik açıdan gelecek vaad eden günlere girdiniz ama diğer konuları göz önünde bulundurun.

TERAZİ

Bugünlerde sevgi bakımından bir sorununuz olmasa da maddi konularda da desteğe ihtiyacınız olabilir, elinizdekiler size yeterli gelmeyebilir.

AKREP

İş yerinizdekilerin tavırları hoşunuza gitmeyerek gerginlik yaşamanıza sebep olabilir. Sevdiklerinizin desteğini aldığınızda bunların geçici olduğunu kabulleneceksiniz.

YAY

Olaylar tatsızlık seviyesine gelmesin diye kendinizi baskılamanız uzun vadede daha pasif agresif tavır getirebilir, niyetlerinizi sakince dile getirmelisiniz.

OĞLAK

Sadece ikili ilişkilerde değil aile ya da arkadaş ilişkilerinde de bugün sevildiğinizi derinden hissedebilir ve bunun için minnet duyabilirsiniz.

KOVA

Çok çalıştığınız bir işin meyvesini alacağınız için üzerinizde bir baskı var. İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde tedbiri elden bırakmazsanız başarınız perçinlenecek.

BALIK

İş yerinizde yapıcı, dengeleyici unsur ünvanını bir süredir sağladığınız için her konuda size yönelim olabilir, rahatsız edici bir liderlik olabilir.