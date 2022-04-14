KOÇ
Sağlığınızla ilgili daha çok şükür, daha az eleştiride bulunmanız önem arz etmekte. Bedeninize yönelmeniz sağlığınızı düşünmeniz çok önemli olacak.
BOĞA
Hayatın sunduğu sürpriz hediyeler karşısında daha hızlı yaşama eğilimi gösterebilirsiniz.
Akışta kalmak bu süreçte önemli olacak sizler için.
İKİZLER
Radikal kararları almaya niyet etmek için uygun bir gün.
İşle ilgili buluştuklarınız sizin de çabalarınız sayesinde verimli adımlarla daha yaklaşacaklar.
YENGEÇ
Bugünlerde partnerinizle canlı dostluk ve iletişime dayalı güzel bir ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz.
İşle alakalı ise bazı fırsatlar önünüze serilmek üzere.
ASLAN
Manevi duygularınızı uyandırmanız için uygun bir gün olacak.
İbadetler, ya da kişisel gelişim konuları ile iç içe zaman geçirmeniz sizi daha soğuk kanlı yapacak.
BAŞAK
Aşk, aile, sosyal ya da iş ilişkileriniz fark etmeksizin insanlarla olan ilişkilerinizdeki sorunların farkındalığına yönelmek için oldukça uygun bir dönem.
TERAZİ
Ticaret alanında atılım yapmak için uygun günlere giriyorsunuz. Fazla maliyet harcamadan orta karar gelirler elde edebilir, bereketinizi arttırabilirsiniz.
AKREP
Eğitim öğretim hayatınızla ilgili ya da araştırmalarınızla alakalı yarım bıraktığınız bazı konularda tekrar aksiyon almak bugünün genel konusu olacak.
YAY
Arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı duygusal değil mantıksal kararlar almalısınız.
Kendinizi ön planda tutmak yerine hatalarınız kabul etmek sizi erdemli yapacaktır.
OĞLAK
Maliyeti düşünmeden hareket etmiş olmanız maddi darlığa sebebiyet verebilir.
İşinizle arkadaşlık ilişkilerinizin bağlantılı olacağı günlere girebilirsiniz.
KOVA
Bir an önce olayları değil de olaylara bakış açınızı değiştirmeye odaklanır ve Sebahat etmeyi alışkanlık haline getirirseniz başarı sizin.
BALIK
Güneş burcunuzda ilerlerken sizlerin lider özellikleri ve yetenekleri daha da ön plana çıkıyor.
Sabrınızın meyvesini toplamaya başlayacaksınız.
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KOÇ
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