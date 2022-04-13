RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 13 Nisan 2022, Çarşamba

13 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Dedikodu gibi ortamlardan uzak durup, kulağınıza gelenler hususunda da seçici olmanız bugünleri kolay atlatmanıza vesile olacak.

BOĞA
Sorumluluklarınızın bilincinde olsanız da bir konuda istikrarlı devam etmede problem yaşıyorsunuz.
Zekanız sayesinde başaramayacağınız hiçbir şey yok.

İKİZLER
Araştırmak istediğiniz bir konuda sizden daha bilgili kişilerle etkileşim içerisinde olmanız size fayda sağlayacak. Daha başarılı ve daha hevesli olmanıza vesile olacak.

YENGEÇ
Sözlerinizin hayatınızı etkilediği, bir döneme giriyorsunuz.
Her düşündüğünüzü hızlıca hayata geçirebilecek olduğunuz için düşüncelerinizi seçerek ilerlemelisiniz.

ASLAN
Eğitim gibi konularda zihninizin açık olacağı bir günde olsanız da ulaşım aksaklıkları gündeme gelebilir. Yolculuk için pek uygun bir gün değil.

BAŞAK
Verimli olmak bugün sizin için önem arz ediyor. İş ortamındaki ilişkiler ve sosyal hayatınızda arkadaşlarınıza karşı verimli olmak sizi mutlu ettirecek.

TERAZİ
Aşk hayatınızda dinlemek ve anlamak hususunda planlama yaptığınız için bu planınızı hayata geçirerek partnerinize karşı daha anlayışlı olabileceksiniz.

AKREP
İç dünyanızdaki karmaşa ve çekingenlikleri ortadan kaldırmak için içinizde başarısız olduğunuz konulara eğilerek onları güçlendirmeniz şart.

YAY
Takım çalışmalarını yönetmek gibi konularda bilhassa dengeleme yeteneğiniz önplana çıkabilir. İş arkadaşlarınızla oluşan gerginlikleri düzeltebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde iyi niyetinizi kullanmaya çalışan insanlar etrafınızda bulunabilir.
Bunu durdurmanın en iyi yolu söz vermeden önce düşünmeniz.

KOVA
Dostlarınızın sorunlarını şifalandırmayı ana göreviniz olarak kabul edebilirsiniz.
Bu sürede halledilmeyen durumları zorlamamalı dengeyi bulmalısınız.

BALIK
Pozitif tutum ve cümleler bumerang gibi size dönerken bunu keşfettiğinizde enerjinizi doğru alanlara kanalize etmeniz gerektiğini de fark etmiş olacaksınız.

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