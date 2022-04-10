KOÇ
Gezegen konumunuzun etkisi ile eskilerin dönüşü gerçekleşebilir burada hassas olmanız gereken konu art niyeti olanı fark edip eylemlerinizi düzenlemeniz olacak.
BOĞA
Hobi veya işlerde başarılı olduğunuzu görmek sizi çok mutlu ediyor. Ancak bunu insanların üstünde üstünlük sağlamak amacı ile kullanmayın.
İKİZLER
Ev düzeninize fikir dahilinde bile müdahil olunduğunda kibar kalsanız da gergin olabiliyorsunuz. Ofis ve ev düzeninizle alakalı kırmızı çizgileriniz var.
YENGEÇ
Bilgiye olan açlığınız sizi entelektüel ve çevrenizdeki diğer kişilerden farklı yapabiliyor. Hayata farklı çerçeveden bakabiliyorsunuz.
ASLAN
Sempatinizi herkese göstermeye başladınız ve özellikle yeni tanıştığınız kişilerin önyargısını kırmayı başardınız. Sorumluluklarınızı sakinlik içerisinde götüreceksiniz.
BAŞAK
Her şeyi tek başınıza sahiplenmek yerine partnerinizle ilişki içerisinde iken iş bölümü yapın. Böylelikle paylaşımlar sizi daha da yakınlaştıracak.
TERAZİ
Korkularınızla yüzleşirken sakin kalabilmeniz zamanla sizi özgürleştirecek ve korkusuzlaştıracak. İnsanlarla olan ilişkilerinizde çekimser kalmamalısınız.
AKREP
Kariyer konularında hayatınız değişime ayak uydurmaya başladı. Enerjiniz yükseliyor. Olumlu sonuçlar almak için bu ruh halini korumalısınız.
YAY
Kalbinizdeki güzellikleri aktarmak hususunda aynı oranda geri dönüş alamadığınızı düşünebilirsiniz. Herkes sevgisini göstermek hususunda başarılı olabiliyor.
OĞLAK
Son günlerde öğrenmeye açık ve hareketlisiniz bu sizin için iyi olsa da hayat dengenizi bozabilir. Arada durup dinlenmekte fayda var.
KOVA
İçinizdeki sevgi potansiyelini sadece partnerinize değil çevrenizdeki her organizmaya dağıtmak size daha da büyüyerek gelmesine vesile olacak.
BALIK
Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olurken sorumluluklarınızı da bırakmamalısınız. Eleştriye biraz daha açık olmanız vizyonunuzu genişletecektir.