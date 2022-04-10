10 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Gezegen konumunuzun etkisi ile eskilerin dönüşü gerçekleşebilir burada hassas olmanız gereken konu art niyeti olanı fark edip eylemlerinizi düzenlemeniz olacak.

BOĞA

Hobi veya işlerde başarılı olduğunuzu görmek sizi çok mutlu ediyor. Ancak bunu insanların üstünde üstünlük sağlamak amacı ile kullanmayın.

İKİZLER

Ev düzeninize fikir dahilinde bile müdahil olunduğunda kibar kalsanız da gergin olabiliyorsunuz. Ofis ve ev düzeninizle alakalı kırmızı çizgileriniz var.

YENGEÇ

Bilgiye olan açlığınız sizi entelektüel ve çevrenizdeki diğer kişilerden farklı yapabiliyor. Hayata farklı çerçeveden bakabiliyorsunuz.

ASLAN

Sempatinizi herkese göstermeye başladınız ve özellikle yeni tanıştığınız kişilerin önyargısını kırmayı başardınız. Sorumluluklarınızı sakinlik içerisinde götüreceksiniz.

BAŞAK

Her şeyi tek başınıza sahiplenmek yerine partnerinizle ilişki içerisinde iken iş bölümü yapın. Böylelikle paylaşımlar sizi daha da yakınlaştıracak.

TERAZİ

Korkularınızla yüzleşirken sakin kalabilmeniz zamanla sizi özgürleştirecek ve korkusuzlaştıracak. İnsanlarla olan ilişkilerinizde çekimser kalmamalısınız.

AKREP

Kariyer konularında hayatınız değişime ayak uydurmaya başladı. Enerjiniz yükseliyor. Olumlu sonuçlar almak için bu ruh halini korumalısınız.

YAY

Kalbinizdeki güzellikleri aktarmak hususunda aynı oranda geri dönüş alamadığınızı düşünebilirsiniz. Herkes sevgisini göstermek hususunda başarılı olabiliyor.

OĞLAK

Son günlerde öğrenmeye açık ve hareketlisiniz bu sizin için iyi olsa da hayat dengenizi bozabilir. Arada durup dinlenmekte fayda var.

KOVA

İçinizdeki sevgi potansiyelini sadece partnerinize değil çevrenizdeki her organizmaya dağıtmak size daha da büyüyerek gelmesine vesile olacak.

BALIK

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olurken sorumluluklarınızı da bırakmamalısınız. Eleştriye biraz daha açık olmanız vizyonunuzu genişletecektir.