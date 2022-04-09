KOÇ
Kimi ya da neyi istediğinizi tespit edip aradığınız aşkı kendinize çekme fırsatı yakalayacaksınız.
Aşk ilişkilerinde kararlılık süreciniz revaca geçiyor.
BOĞA
Zamanla çoğu ilişkiniz düzelecek, sosyalliğiniz artacak.
Arkadaşlıklarınızda ciddi problemler yok sadece kendinizi iyi ifade edin karşınızdakileri de iyi anlayın.
İKİZLER
İş yerinizde yaşanan aksilikleri atıştırmalıklarla çözmeye çalışmak sağlıksız beslenme sürecine kapı açacaktır. Bu alışkanlıklarla kendinizi stresli hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Tutkularınızın peşinden gitmek sizler için çoğu zaman güvenlidir. Bu şekilde sosyal ortamlar bulabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi daha olgun hissetmek için kitaplardaki dünyalara dalmanız muhtemel.
Spiritüel alanda gelişiminizi destekleyen kişilerle olan iletişiminiz artacak.
BAŞAK
Yorgun geçen günlerinizi aşmaya başlayabilirsiniz. Uğradığınız haksızlıkların tamamı size her şeyi kontrol etmeye çabalamayı bırakmanız için bir öğretiydi.
TERAZİ
Sadık kişilere her zaman ihtiyacınız var.
Karar alma aşamasında olduğunuz için destek istiyorsunuz.
Sezgilerinizi açarsanız doğru kişilere yönelebilirsiniz.
AKREP
Aşk konusunda çekingensiniz. Bazı durumlarda cesaret göstermek daha verimlidir. Hamlenizi dikkatli belirleyin. En nihayetinde kendiniz olun.
YAY
Çaba sarf ettiğiniz konular insanları değiştirmek olduğunda pek sonuca gidemiyorsunuz.
Bunun bilincinde olarak partnerinize yaklaşmanız yerinde olacaktır.
OĞLAK
İş konularında dinamik ve mutlu bir gün geçireceksiniz. Ancak güne başlarken kendinizi biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor.
KOVA
Sorunları tecrübe olarak görüp önünüze bakacak gerekli cesareti toparlamanızın zamanı geldi. Düne takılarak bugünü öldürmenin size faydası olmayacak.
BALIK
Çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizde ileriye dönük başarının yolları size açık.
Topluluk çalışmalarına yönelirseniz isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.
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KOÇ
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