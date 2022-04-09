9 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Kimi ya da neyi istediğinizi tespit edip aradığınız aşkı kendinize çekme fırsatı yakalayacaksınız.

Aşk ilişkilerinde kararlılık süreciniz revaca geçiyor.



BOĞA

Zamanla çoğu ilişkiniz düzelecek, sosyalliğiniz artacak.

Arkadaşlıklarınızda ciddi problemler yok sadece kendinizi iyi ifade edin karşınızdakileri de iyi anlayın.



İKİZLER

İş yerinizde yaşanan aksilikleri atıştırmalıklarla çözmeye çalışmak sağlıksız beslenme sürecine kapı açacaktır. Bu alışkanlıklarla kendinizi stresli hissedebilirsiniz.



YENGEÇ

Tutkularınızın peşinden gitmek sizler için çoğu zaman güvenlidir. Bu şekilde sosyal ortamlar bulabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.



ASLAN

Kendinizi daha olgun hissetmek için kitaplardaki dünyalara dalmanız muhtemel.

Spiritüel alanda gelişiminizi destekleyen kişilerle olan iletişiminiz artacak.



BAŞAK

Yorgun geçen günlerinizi aşmaya başlayabilirsiniz. Uğradığınız haksızlıkların tamamı size her şeyi kontrol etmeye çabalamayı bırakmanız için bir öğretiydi.



TERAZİ

Sadık kişilere her zaman ihtiyacınız var.

Karar alma aşamasında olduğunuz için destek istiyorsunuz.

Sezgilerinizi açarsanız doğru kişilere yönelebilirsiniz.



AKREP

Aşk konusunda çekingensiniz. Bazı durumlarda cesaret göstermek daha verimlidir. Hamlenizi dikkatli belirleyin. En nihayetinde kendiniz olun.



YAY

Çaba sarf ettiğiniz konular insanları değiştirmek olduğunda pek sonuca gidemiyorsunuz.

Bunun bilincinde olarak partnerinize yaklaşmanız yerinde olacaktır.



OĞLAK

İş konularında dinamik ve mutlu bir gün geçireceksiniz. Ancak güne başlarken kendinizi biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor.



KOVA

Sorunları tecrübe olarak görüp önünüze bakacak gerekli cesareti toparlamanızın zamanı geldi. Düne takılarak bugünü öldürmenin size faydası olmayacak.



BALIK

Çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizde ileriye dönük başarının yolları size açık.

Topluluk çalışmalarına yönelirseniz isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.