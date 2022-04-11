KOÇ
Farkında olmasanız da çoğu konuda şansınız çok yüksek.
Özellikle iş gibi madde konularda belirgin başarılar elde ederek adınızdan söz ettireceksiniz.
BOĞA
Kalbinizin sesini dinlemek sizi daha özgür ve mutlu yapıyor. Bahar ekinoksunun etkisi ile aktif bir şekilde hayatınızda iyileşme söz konusu.
İKİZLER
Yorumlarınızın ve eleştirilerinizin sert olmaması asıl hedefiniz olmalı zira bilhassa partnerinize karşı iyiliğini isteseniz de bugünlerde biraz kırıcı olabilirsiniz.
YENGEÇ
Kendinizin farkında daha özgüvenli ve verimli bir hayat benimsemeye ve farkındalık geliştirmeye başladınız. Başkalarına karşı değişen tutumunuz belirgin.
ASLAN
Zaman kısıtlamasına kendinizi sokmamanızda fayda var.
İşleriniz biraz fazla olacak elbette yine de düzene sokabilecek gerekli pratiklik yeteneğiniz mevcut.
BAŞAK
Arkadaşlarınız belirli kişiler olsa da çevrenizin geniş olması asıl hedefiniz.
Çevrenizi genişletirken size emek veren dostlarınızı ihmal etmemelisiniz.
TERAZİ
Dönemsel olarak iş konularına fazlaca eğilebiliyorsunuz.
Bazı sorunlarınızdan kurtulmak veya düşünmemek için işe yönelmeniz doğru değil.
AKREP
Bugünlerde alacağınız finansal kararları iyi düşünmenizde fayda var. İş anlaşmaları, sözleşmeler gibi konularda olayların artı ve eksilerini iyi değerlendirin.
YAY
Sorumluluklarınızın bilincinde, başkalarına da yardım ederek sevgi ile büyüyorsunuz.
Bahar ekinoksu ile beraber sevgi hayatınızın gündem konusu olacak.
OĞLAK
Özellikle bugünlerde en sevdiğiniz kişilerin değişkenlik göstermesi göze çarpabilir.
Aşk hayatınızdaki bazı ufak detaylar gözünüze çarpacak.
KOVA
Zamanınızı iyi değerlendirmeniz oldukça taktir topluyor. Bunu bilerek hareket etmeniz iş çevrenizde hamlelerinizi seçebilmeniz için kolaylık sağlayacaktır.
BALIK
Anlaşmalara girmeden önce iki kere düşünmeniz gerek.
Sezgilerinize de kulak vermeniz çok önemli.
Bir işin size gerçekten iyi geleceğine eminseniz o işi yapın.
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