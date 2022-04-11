11 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Farkında olmasanız da çoğu konuda şansınız çok yüksek.

Özellikle iş gibi madde konularda belirgin başarılar elde ederek adınızdan söz ettireceksiniz.



BOĞA

Kalbinizin sesini dinlemek sizi daha özgür ve mutlu yapıyor. Bahar ekinoksunun etkisi ile aktif bir şekilde hayatınızda iyileşme söz konusu.



İKİZLER

Yorumlarınızın ve eleştirilerinizin sert olmaması asıl hedefiniz olmalı zira bilhassa partnerinize karşı iyiliğini isteseniz de bugünlerde biraz kırıcı olabilirsiniz.



YENGEÇ

Kendinizin farkında daha özgüvenli ve verimli bir hayat benimsemeye ve farkındalık geliştirmeye başladınız. Başkalarına karşı değişen tutumunuz belirgin.



ASLAN

Zaman kısıtlamasına kendinizi sokmamanızda fayda var.

İşleriniz biraz fazla olacak elbette yine de düzene sokabilecek gerekli pratiklik yeteneğiniz mevcut.



BAŞAK

Arkadaşlarınız belirli kişiler olsa da çevrenizin geniş olması asıl hedefiniz.

Çevrenizi genişletirken size emek veren dostlarınızı ihmal etmemelisiniz.



TERAZİ

Dönemsel olarak iş konularına fazlaca eğilebiliyorsunuz.

Bazı sorunlarınızdan kurtulmak veya düşünmemek için işe yönelmeniz doğru değil.



AKREP

Bugünlerde alacağınız finansal kararları iyi düşünmenizde fayda var. İş anlaşmaları, sözleşmeler gibi konularda olayların artı ve eksilerini iyi değerlendirin.



YAY

Sorumluluklarınızın bilincinde, başkalarına da yardım ederek sevgi ile büyüyorsunuz.

Bahar ekinoksu ile beraber sevgi hayatınızın gündem konusu olacak.



OĞLAK

Özellikle bugünlerde en sevdiğiniz kişilerin değişkenlik göstermesi göze çarpabilir.

Aşk hayatınızdaki bazı ufak detaylar gözünüze çarpacak.



KOVA

Zamanınızı iyi değerlendirmeniz oldukça taktir topluyor. Bunu bilerek hareket etmeniz iş çevrenizde hamlelerinizi seçebilmeniz için kolaylık sağlayacaktır.



BALIK

Anlaşmalara girmeden önce iki kere düşünmeniz gerek.

Sezgilerinize de kulak vermeniz çok önemli.

Bir işin size gerçekten iyi geleceğine eminseniz o işi yapın.