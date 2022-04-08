KOÇ
Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.
Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.
BOĞA
Duygusal açıdan kararlar alabilirsiniz.
Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır ve rahatlatacaktır.
İKİZLER
Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ
Kariyer konusunda karşınıza çıkan bazı engeller ilerlemeniz hususunda sorun teşkil edebilir.
Ancak hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.
ASLAN
Evinize yeniliği davet etmek isteyebilirsiniz.
Ev veya ofis ortamınızda temizlik ve arınma çalışmaları gerçekleştirmek için oldukça uygun bir gün.
BAŞAK
Kararlı olduğunuz taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.
Partnerinizden ilgi bekleyişinizi meşrulaştırabilirsiniz.
TERAZİ
Kendinizi daha anlayışlı, sakin ve dingin hissedebilirsiniz.
Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkiler konusunda problem yaşayabilirsiniz.
AKREP
Kendinizi manevi konularda mutlu hissetseniz de maddi konularda motivasyonunuzu bir miktar eksik bulabilirsiniz.
Bu süreç geçici olacak.
YAY
Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenme hususunda hevesli olabilirsiniz.
OĞLAK
Geçmiş konulara takılı kalmak ve olayların kötü versiyonlarını gözünüzün önünde canlandırmak bugün vazgeçemediğiniz huyunuz olabilir.
KOVA
Son zamanlarda olaylara bakış açınızı tarafsız tutabilme potansiyeliniz etrafınıza daha çok kişinin çekilmesine neden olabilir.
BALIK
Bugünlerde maddi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.
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KOÇ
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