6 Nisan günlük burç yorumları
Bu dönem huzura ihtiyacınız var. Yaşadığınız yerde değişiklik yapmak için uygun bir gün.
Banyonuza alacağınız bambu sizi çok daha huzurlu yapabilir.
BOĞA
Bir şeylerde faydalı olmak yerine haşarılık peşindesiniz, ancak haklısınız. Her konuda dengeyi oturtmuş olmanın verdiği rahatlık içerisindesiniz.
İKİZLER
Partnerinizle iletişiminizi iyi değerlendirerek sonuca gitmekte fayda var.
Aşk hayatınızda beklentilerinizin karşılanmamasının sebebi sizin izin vermeyişiniz.
YENGEÇ
Samimi olmanız güzel ancak herkese her şeyinizi anlatmanız ileride sorun olabilir.
Renkli kişiliğiniz kimilerinin hoşuna gitse de kimilerini rahatsız edebiliyor.
ASLAN
Sezgisel olarak kendinizi ifade etmekte başarılısınız. Hislerinizi anlatım yaptığınız kişilere çok iyi veriyorsunuz.
Ailenizin motivasyon konuşmacısı siz olabilirsiniz.
BAŞAK
İsteklerinizi gerçekleştirmek için çok çaba göstermeniz gerektiğinin farkındasınız.
Çevrenizle iletişim kopuklukları ve anlaşamamazlıklar olabilir.
TERAZİ
İsteklerinizin üstesinden geldiniz, şimdi ise dinlenme zamanı.
Kendinizi yorgun hissetseniz de yaptığınız işleri görünce kendinizle gurur duyuyorsunuz.
AKREP
O şaşalı gösterişini bırakan Akrep burcu üyeleri kararlılıkları ile tekrar sahalara dönüyorlar. Bilhassa karşı cinsin bakışlarını üzerinizde toplayacaksınız.
YAY
Geçmişinize saplanıp kaldığınızda geleceğinizde de benzer döngüler yaratırsınız.
Bunun sebebi ise aynı olayları yaşamanız gerektiği bilinçaltı telkinidir.
OĞLAK
Kariyer çalışmalarını her şeyin önüne koyduğunuz için emeğinizin meyvesini toplayacaksınız. Farklı konularda fikir sahibi olmak gibi görevlerden vazgeçmeyin.
KOVA
Alım, satım, devretme gibi işlemlerinizi ya da birikimlerinizi nereye kullanacağınızı düşünüyorsanız bu konuda karar almak için bugünü seçmeyin.
BALIK
Aşk alanında yapacağınız atılımlar konusunda şansız ya da şanslı olmak elinizde.
Sizinle partnerlik ilişkisi içerisinde olan kişiler tepkilerinize yanıt verecekler.
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