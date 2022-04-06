KOÇ
Sosyal hayatınızla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için biraz beklemelisiniz.
Elektronik iletişimlerinizle ilgili yaşayacağınız problemler sinirlerinizi germesin.
BOĞA
Aşk hayatınızla ilgili konularda partnerinizden özür dilemek için uygun bir gün. Ayrıca sağlıkla alakalı, detox gibi işlemler için de uygun bir gün olacak.
İKİZLER
Dengenizi oturtmuş olmanın verdiği keyif ile her şey yolunda gidiyor. Bazı konularda çaba sarf etmeden de başarılı olabildiğinizi görmek ufkunuzu açıyor.
YENGEÇ
Enerjinizi yönsüz hareket ettirmektense düzenli bir amaç için harcamaya koyuluyorsunuz.
Bu tutum da size daha büyük bir başarının kapısını yavaşça açıyor.
ASLAN
Aşk hayatınızla ilgili konularda isyan edebilirsiniz ancak sinirlerinize teslim olmadan önce durup düşünürseniz ve hataları tecrübe olarak görürseniz daha kontrollü olursunuz.
BAŞAK
Dostlarınızın iyiliğini istiyorsunuz ancak yer yer onlara karşı sert gidebiliyorsunuz.
Bu durum da sizi başınızdan atmak istiyormuş gibi gösteriyor.
TERAZİ
Verimli bir aşk hayatı geçirebilmek için karşı tarafın da isteklerini dinlemeniz gerektiğinin farkındasınız ve elinizden geleni yapıyorsunuz.
AKREP
Mesleki açıdan olumlu sonuçlanacak konularda kendinizi kısıtlamayın. Radikal bir değişim istiyorsanız içinde bulunduğunuz dönemden iyisi olamaz.
YAY
Su grupları bugünlerde kendilerini genel olarak yorgun hissediyor. Enerji emen kişiler ve kalabalıklar ile aynı ortamda bulunmanız gerekebilir.
OĞLAK
Girişken ruhunuz ile bulunduğunuz yerde adınızdan söz ettiriyorsunuz. Aşk hayatınızda vaad ettiklerinizi yerine getirmek için çaba gösterin.
KOVA
Psikolojik ve fiziksel olarak geçmişin izlerini sildiğinizi gözlemlemek mümkün.
Hayatınızı sıfırdan yaşamak için elinizden geleni yapmaya kendinizi hazırladınız.
BALIK
Başaramadıklarınız için kendinize yüklenmek yerine tecrübe olarak görüp kalkıp devam etmeye meyillenirseniz işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz.