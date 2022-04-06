6 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Sosyal hayatınızla ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için biraz beklemelisiniz.

Elektronik iletişimlerinizle ilgili yaşayacağınız problemler sinirlerinizi germesin.



BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili konularda partnerinizden özür dilemek için uygun bir gün. Ayrıca sağlıkla alakalı, detox gibi işlemler için de uygun bir gün olacak.



İKİZLER

Dengenizi oturtmuş olmanın verdiği keyif ile her şey yolunda gidiyor. Bazı konularda çaba sarf etmeden de başarılı olabildiğinizi görmek ufkunuzu açıyor.



YENGEÇ

Enerjinizi yönsüz hareket ettirmektense düzenli bir amaç için harcamaya koyuluyorsunuz.

Bu tutum da size daha büyük bir başarının kapısını yavaşça açıyor.



ASLAN

Aşk hayatınızla ilgili konularda isyan edebilirsiniz ancak sinirlerinize teslim olmadan önce durup düşünürseniz ve hataları tecrübe olarak görürseniz daha kontrollü olursunuz.



BAŞAK

Dostlarınızın iyiliğini istiyorsunuz ancak yer yer onlara karşı sert gidebiliyorsunuz.

Bu durum da sizi başınızdan atmak istiyormuş gibi gösteriyor.



TERAZİ

Verimli bir aşk hayatı geçirebilmek için karşı tarafın da isteklerini dinlemeniz gerektiğinin farkındasınız ve elinizden geleni yapıyorsunuz.



AKREP

Mesleki açıdan olumlu sonuçlanacak konularda kendinizi kısıtlamayın. Radikal bir değişim istiyorsanız içinde bulunduğunuz dönemden iyisi olamaz.



YAY

Su grupları bugünlerde kendilerini genel olarak yorgun hissediyor. Enerji emen kişiler ve kalabalıklar ile aynı ortamda bulunmanız gerekebilir.



OĞLAK

Girişken ruhunuz ile bulunduğunuz yerde adınızdan söz ettiriyorsunuz. Aşk hayatınızda vaad ettiklerinizi yerine getirmek için çaba gösterin.



KOVA

Psikolojik ve fiziksel olarak geçmişin izlerini sildiğinizi gözlemlemek mümkün.

Hayatınızı sıfırdan yaşamak için elinizden geleni yapmaya kendinizi hazırladınız.



BALIK

Başaramadıklarınız için kendinize yüklenmek yerine tecrübe olarak görüp kalkıp devam etmeye meyillenirseniz işlerinizin yoluna girdiğini göreceksiniz.