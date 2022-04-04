4 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konularında hassasiyet gösteriyor olmanız hoş.

Sözleriniz narin ve dokunaklı. Herkesin sevgisini bugünlerde daha da fazla kazanacaksınız.



BOĞA

Kalbinizi çalacak kişi konusunda seçici olmanız güzel olsa da fazla seçicilik sizi yalnız bırakabilir, farklı kültürlerde kişilere de şans vermelisiniz.



İKİZLER

Dikkatinizi verdiğiniz konuların güzel bir şekilde büyüdüğünü gördükçe hedefinizi arttırıyorsunuz. Küçük başarılara da sevinmelisiniz bunu asla unutmayın.



YENGEÇ

Eğlenceli mizacınız gereği çevrenize çokça dost topluyorsunuz.

Bir süre sonra pozitif enerjiyi emen aurası sorunlu kişileri de etrafınıza çekebilirsiniz.



ASLAN

Duruşunuzla karşı cinsin ilk etapta dikkatini çekiyorsunuz.

Ancak uzun vadede ilişkilerinizin yürümeme sebebi kişisel egonuzu ön plana çıkartmanız olabilir.



BAŞAK

Verimli bir iş hayatının parçası olmak için dikkatinizi hedef koymanız şart. Bunu fark ettiğinizden beri daha planlı ve disiplinli çalışıyorsunuz.



TERAZİ

Aşk hayatınızla ilgili artık biraz ciddiyet arıyorsunuz. İlişkinizi bir adım öteye taşımak istediğinizi partnerinize belirtmeniz halinde olumlu karşılanacaktır.



AKREP

Aşk konularında şansınız açılmaya başladı, hissetmeye en çok değer veren gruplardan biri olarak üzüntüyü de olduğu gibi kabul edip hissettiniz.



YAY

Yakın arkadaşlarınızın kalbini kıracak, yanlış anlaşılmalara mahal vereceksiniz.

Ayın etkisi ile sinirleriniz gerilebilir. Temkinli olmakta fayda var.



OĞLAK

Yanaşacağınız karşı cinse dikkat etmelisiniz ve onlardan alacağınız flört mesajlarına karşı yapıcı olmalısınız. Kalbinizi açarsanız aşk kıpırtıları etrafınızı sarabilir.



KOVA

Sözlerinizi dikkatli seçiyorsunuz ve insanlara değer verip iletişiminize dikkat ediyorsunuz. Yine de bazı şeylerin oturmadığını gözlemleyebilirsiniz.



BALIK

Etrafınızda oluşabilecek olası sürpriz gelişmelere karşı dikkat edin. Hayatınız daha hareketli ve hızlı bir sürece doğru ilerlemeye devam etmekte.