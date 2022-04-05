RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Nisan 2022, Salı

5 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Yorucu iş temposuna girmek üzere olduğunuzu bilerek programlı ve istikrarlı olur iseniz iş sürecinizi en verimli şekilde geçirebilirsiniz.
Başarıyı kendinize hızlı çekersiniz.

BOĞA
Sosyal yönünüz atağa geçiyor. Özellikle yalnız olan Kova'lar flörtleşerek ilerledikleri arkadaşlıklar ile çok başarılı ilişkilere yeni girişimler yapabilirler.

İKİZLER
Sorumluluklarınızın farkında bir tutum sergilemek hususunda çok başarılısınız ancak eğlence ortamlarında konuşma yaparken gerilebiliyorsunuz.

YENGEÇ
Etrafınızda eleme yapmanız şart görünüyor.
Çok dinamik olmanıza rağmen dinamizminizi başkaları ile paylaştığınızda çok çabuk yorulabilirsiniz.

ASLAN
Söylemek istemedikleriniz birden ağzınızdan çıkabilir.
Sonrasında dönüp kendinize neden böyle dedim diye sorabilirsiniz, kendi iç sınırınızı keşfedeceksiniz.

BAŞAK
Hayata karşı verimli olabilmek için hayatın sesini dinleyin.
Arada sessiz kalın ve evrenin, eş zamanlı sayıların size ne anlattığını anlamak için çaba gösterin.

TERAZİ
Bazı konularda çekingen kalabiliyorsunuz bu da potansiyelinizi görmeniz konusunda büyük engel. Kendinizi arada bir aşmakta sakınca yok, dışadönük olun.

AKREP
Tutumunuzu mümkün olduğunca sakince dengede kılmaya çalışın. İçsel dengeyi yakalarsanız daha güzel olan kapıları görme fırsatı yakalarsınız.

YAY
Herkes sizde kendisinden bir parça bulabildiği için size çekiliyorlar.
Her zaman bir tanıdık yakalama fırsatı buluyorsunuz. İçtenliğinizin meyvesini topluyorsunuz.

OĞLAK
Bugünlerde tek hayatınızdan beklentiniz çok yüksek olsa da bir o kadar ilgi de sizi korkutuyor. Ortayı yakalamak için içsel dengenizi sağlamanız şart.

KOVA
Müzikler ve filmler size sizi yansıtır.
Yüksek titreşim içeren yayınların içerisinde olmakta fayda var.
Uzun vadede ufkunuzun genişlediğini göreceksiniz.

BALIK
Çabuk paniğe kapılabiliyorsunuz.
Sakin olmak için çaba sarf etmelisiniz. Ateş elementinin etkisi ile hızlı giderken bir şeyleri kaçırabiliyorsunuz.

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