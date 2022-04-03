3 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde partneri olanlar zamanlarını partnerleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.



BOĞA

Duygusal bağlantılara açık olmakla beraber temkini de elden bırakmıyorsunuz.

Ancak fazlası insanların gözünde soğuk olduğunuz izlenimi uyandırabilir.



İKİZLER

Size hizmet etmeyen amaçlardan özgürleşmek konusunda aksiyon aldınız.

Aldığınız kararların arkasında durmak ayrıca önem arz etmekte.



YENGEÇ

Bazı hedeflerinizin zor yoldan olacağı aşikar bu sebepten de savaşmaktan kaçıyorsunuz ancak kaçmazsanız göreceğiniz manzara muhteşem olacak.



ASLAN

Maddi kaynaklarınızı toparlamak hususunda biraz sıkıntı yaşayacaksınız.

Partnerinizle olan romantik bağınızın güçleneceği bir zaman dilimine giriyorsunuz.



BAŞAK

Yolculuk yapacak Terazi burcu üyeleri ufak aksaklıklarla karşılaşabilirler ancak kariyer ve mesleki konularda ilerleme kaydettiğiniz bir gerçek.



TERAZİ

Araştırma konularında oldukça verimlisiniz.

Yeni bir konu öğrenmek üzerine oldukça başarılı olabilirsiniz, bir şeyler başlatmak için uygun bir süre olacak.



AKREP

Sektör değiştirmek istiyorsanız uzun bir sürece adım atacaksanız uygun bir zamandasınız Girişim yapan Aslan'lar yüksek başarılar elde edebilir.



YAY

Eril enerji ve prensiplerin hayatınıza aktığı bir döneme giriyorsunuz. Dostlarınızla yapacağınız işler sizi bir üst seviyeye çıkartacak.



OĞLAK

Gizlilik içerisinde yürüttüğünüz her iş size başarı getirecek.

Kariyer ve hedef konularında demoralize olmanın önüne de bu şekilde geçebilirsiniz.



KOVA

Mars'in önümüzdeki günlerde burcunuzda ilerliyor olmasıyla işleriniz bereketlenecek.

Enerjisiz ve motivasyon eksikliği olan halinizden sıyrılabileceksiniz.



BALIK

Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz.