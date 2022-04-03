RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 03 Nisan 2022, Pazar

3 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde partneri olanlar zamanlarını partnerleri ile geçirmek isteyebilirler, bu da onları realiteden kopararak işlerini engelleyebilir.

BOĞA
Duygusal bağlantılara açık olmakla beraber temkini de elden bırakmıyorsunuz.
Ancak fazlası insanların gözünde soğuk olduğunuz izlenimi uyandırabilir.

İKİZLER
Size hizmet etmeyen amaçlardan özgürleşmek konusunda aksiyon aldınız.
Aldığınız kararların arkasında durmak ayrıca önem arz etmekte.

YENGEÇ
Bazı hedeflerinizin zor yoldan olacağı aşikar bu sebepten de savaşmaktan kaçıyorsunuz ancak kaçmazsanız göreceğiniz manzara muhteşem olacak.

ASLAN
Maddi kaynaklarınızı toparlamak hususunda biraz sıkıntı yaşayacaksınız.
Partnerinizle olan romantik bağınızın güçleneceği bir zaman dilimine giriyorsunuz.

BAŞAK
Yolculuk yapacak Terazi burcu üyeleri ufak aksaklıklarla karşılaşabilirler ancak kariyer ve mesleki konularda ilerleme kaydettiğiniz bir gerçek.

TERAZİ
Araştırma konularında oldukça verimlisiniz.
Yeni bir konu öğrenmek üzerine oldukça başarılı olabilirsiniz, bir şeyler başlatmak için uygun bir süre olacak.

AKREP
Sektör değiştirmek istiyorsanız uzun bir sürece adım atacaksanız uygun bir zamandasınız Girişim yapan Aslan'lar yüksek başarılar elde edebilir.

YAY
Eril enerji ve prensiplerin hayatınıza aktığı bir döneme giriyorsunuz. Dostlarınızla yapacağınız işler sizi bir üst seviyeye çıkartacak.

OĞLAK
Gizlilik içerisinde yürüttüğünüz her iş size başarı getirecek.
Kariyer ve hedef konularında demoralize olmanın önüne de bu şekilde geçebilirsiniz.

KOVA
Mars'in önümüzdeki günlerde burcunuzda ilerliyor olmasıyla işleriniz bereketlenecek.
Enerjisiz ve motivasyon eksikliği olan halinizden sıyrılabileceksiniz.

BALIK
Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz.

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