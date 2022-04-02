2 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

İstediklerinizi başaracak gücünüz var. Bazı konularda sonuçların olumsuz olduğunu gördüğünüzde yeniden değerlendirme yapmanız yerinde olacaktır.

BOĞA

Bereketinizin arttığını görebilirsiniz, ailevi ve geleneksel bazı konularda hayatınızda yükselmeye ve önem kazanmaya başlayacak.

İKİZLER

İş konusunda emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Sonuç itibari ile kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir noktaya gelmeye başlıyorsunuz.

YENGEÇ

Yeni başlangıçlar için uygun bir gün, beklediğiniz haberleri de alarak içinizi ferahlatabilirsiniz. Keyfinizin yükselişe geçeceği bir süreçtesiniz, uzun süreli olacak.

ASLAN

Özgüvenli olmanız güzel bir davranış olmakla beraber istediğiniz pozisyonu başkaları ile de paylaştığınızı fark ederek daha çok çalışarak ilerleyin.

BAŞAK

Maddiyat ve sağlık açısından kendinizi oldukça güçlü ve idealist hissedeceksiniz. Spora başlamak ya da yatırım yapmak için oldukça uygun bir gün olacak.

TERAZİ

Aile içi çatışmalara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki herkes sizinle aynı fikirde olamaz, onların da fikirlerine saygı göstermelisiniz.

AKREP

Maddi olanaklarınızın artacağı ve hedeflerinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte bencilliğe yönelmemeniz kesinlikle önem arz ediyor.

YAY

Sizden küçük kişileri ciddiye aldığınızda cümlelerinde hayatınızla ilgili mesajlar içerdiğini göreceksiniz. Kariyer basamaklarını tırmanırken aşk hususunda da harekete geçin.

OĞLAK

İdealist bir ruhunuz var ve bu da size iyi geliyor. Eğer bir şeyi gerçekten çok isterseniz onun sonuna kadar peşinden gitme yeteceğiniz var.

KOVA

Bazı konularda üzerinizdeki yükü atmak size iyi gelebilir. Yolun sonundaki ışığa ilerlemek için bazen yüklerimizden arınmalısınız. Bağ kesme meditasyonları size iyi gelecek.

BALIK

İş birliği ve toplu çalışmalar hususunda uygun bir gündesiniz. Başkaları ile kontakta kalmak, onları daha anlayışlı karşılamak bugününüzün genel konusu.