KOÇ
Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları başlıca probleminiz olacak olsa da pes etmeden devam etmeniz, hayat sınavını geçmenizi sağlayacak.
BOĞA
Aşk gibi duygusal alanlarda başarı sizinle. Fiziksel çekiciliğiniz de karşı cinsin ilgisini çekmeye başlayacak ve onların size yaklaşması hoşunuza gidecek.
İKİZLER
Özellikle mailleşerek haberleşmeye çalışıyorsanız dikkat.
Çünkü bugünlerde iletişim kopukluklarına karşı dikkatli olmalısınız.
Gerekirse bir maili iki kere atın.
YENGEÇ
Bugünlerde aile içi problemler yaşayabilirsiniz.
Olayların odak noktasında kalmamak için mümkün olduğunca hatırlayın ve sessizce uzaktan izleyin.
ASLAN
Siz de bugünlerde yalana itibar etmemesi gereken grupların başında geliyorsunuz.
Şu sıralar sağlık açısından önemli kararlar almaktan biraz kaçının.
BAŞAK
Doğal bitki çayları için. Özellikle portakal ve mandalina içeren esanslar size ve ev ahalisine iyi gelecek. Öte yandan bu aralar sağlığına dikkat etmelisiniz.
TERAZİ
Yalan bilgiler ya da aşk problemleri ile sınanabileceğiniz bir gündesiniz. Bu süreç aldatıcı bir süreç olduğu için hemen her duyduğunuza inanmayın.
AKREP
Bu dönemin en kazançlıları sizler olabilirsiniz. Diğer burç grupları talihsizlikler yaşıyor iken siz öğrendiğiniz derslerin başarılı sınavlarını vereceksiniz.
YAY
Seyahat etmesi gerekenlerin bilhassa eşyalarını gözetim altında tutması çok önemli olacak.
Seyahat dönüşü bulunduğunuz yerde eşyanızı unutabilirsiniz.
OĞLAK
Genel konunuz dikkat dağınıklığı. Bir de üstüne iş yerinizde sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin radarına yakalanarak problemler yaşayabilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde kendinize ait özel sırlarınız konusunda dikkatli olun. En yakınınızdan bile bir atak alabilirsiniz ve sırlarınız bir şekilde dilden dile gidebilir.
BALIK
Koç'lar bugünlerde Merkür'ün aldatıcılığını derinden hissedebilirler.
Eski sevgili veya eşten gelen samimi olmayan geri dönüşler gerçekleşebilir.
26 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
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