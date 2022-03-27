KOÇ
Etrafınızdaki kişilerin hassasiyet sahibi olmadığını görmek üzebilir. Başkalarının yaptıklarını düşünmek yerine verimli kullanmak sizi mutlu edecektir.
BOĞA
İş alanınızla ilgili gerekli değişiklikler yapmak için oldukça uygun bir dönem.
Verimli çalışma ortamının olması için şahsi dokunuşlarınızın içinde olması şart.
İKİZLER
İşe yaramayan gidiyor ve işe yarayan ise gelerek size konfor alanı sunuyor.
Geçmişten gelen salt değişimler gözünüze bugünlerde daha çok ilişebilir.
YENGEÇ
İş arkadaşlarınızla verimli iletişim kurabilme yeteceğiniz de göze çarpıyor. Verimli bir kariyer elde etmek için dikkatli olmalısınız.
Başarılısınız.
ASLAN
Sağladığınız imkanları beğenmeyen kişiler ile çalışmamak husunda net olmalısınız.
Sözleşmelerinizde sabit kalmanızı destekleyen tutum sizi zora sokmayacak.
BAŞAK
İstikrarlı olarak sürdürürseniz evrenin destekleri görünüyor.
Yatırımlar yapmak ya da para biriktirmek için uygun bir sürece giriyorsunuz.
TERAZİ
Aşk ilişkilerinde gardların indirildiği ve daha yapıcı konuşmaların gerçekleştiği bir gün olsa da direkt olarak duygularınızı belli etmeyin.
AKREP
İş konularında atılım yapmak size uzun vadede büyük karlar getirecek. Bereketiniz günden güne artıyor. Korkularınızı yenmek için uygun bir gün.
YAY
Elde ettiğiniz başarılar bir zafer göstergesi olsa da bunların karşılığında birçok fedakarlıkta olacak.
Bazı dostlarınızı hayatınızdan çıkartmak için uygun bir gündesiniz.
OĞLAK
İş konularında cesaretinizi yeniden topluyorsunuz. Geçmişte istediğiniz fakat bir türlü girişemediğiniz işlere girişmek için oldukça olumlu bir süreç.
KOVA
Uranüs'ün sizin burcunuza gelmesi ve 7 senelik misafirlik sürecinin başlamasına yaklaştıkça hayatınıza gerçekleşen küçük değişimleri fark edebilirsiniz.
BALIK
Hayatınızı yeniden düzenlemekle alakalı alacağınız kararlar sizi başarıya götürecek.
Radikal kararlar almak, iş kurmak gibi planlar için şartlar çok uygun.
27 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 26 Mart günlük burç yorumları 26 Mart 2022, Cumartesi KOÇ Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopuklukları başlıca probleminiz olacak olsa da pes etmeden devam etmeniz,...
- 25 Mart günlük burç yorumları 25 Mart 2022, Cuma KOÇ İş ve eğitim alanında mantığınızı konuşturuyor iken, doğuştan gelen yeteceğiniz olan sezgilerinizi bastırmak...
- 24 Mart günlük burç yorumları 24 Mart 2022, Perşembe KOÇ Aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak. Olumlu düşünce ruhunuzu kaybetmediğiniz...
- 23 Mart günlük burç yorumları 23 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Duygusal konularla alakalı şanslı bir dönemdesiniz. İş ve eğitim konularında başarılı olduğunuz bir gerçek...
- 22 Mart günlük burç yorumları 22 Mart 2022, Salı KOÇ Özellikle iş alanında potansiyelinizi ve zekanızı ortaya koymanın vaktidir. Gelişime açık olursanız işinizde...