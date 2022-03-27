27 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki kişilerin hassasiyet sahibi olmadığını görmek üzebilir. Başkalarının yaptıklarını düşünmek yerine verimli kullanmak sizi mutlu edecektir.



BOĞA

İş alanınızla ilgili gerekli değişiklikler yapmak için oldukça uygun bir dönem.

Verimli çalışma ortamının olması için şahsi dokunuşlarınızın içinde olması şart.



İKİZLER

İşe yaramayan gidiyor ve işe yarayan ise gelerek size konfor alanı sunuyor.

Geçmişten gelen salt değişimler gözünüze bugünlerde daha çok ilişebilir.



YENGEÇ

İş arkadaşlarınızla verimli iletişim kurabilme yeteceğiniz de göze çarpıyor. Verimli bir kariyer elde etmek için dikkatli olmalısınız.

Başarılısınız.



ASLAN

Sağladığınız imkanları beğenmeyen kişiler ile çalışmamak husunda net olmalısınız.

Sözleşmelerinizde sabit kalmanızı destekleyen tutum sizi zora sokmayacak.



BAŞAK

İstikrarlı olarak sürdürürseniz evrenin destekleri görünüyor.

Yatırımlar yapmak ya da para biriktirmek için uygun bir sürece giriyorsunuz.



TERAZİ

Aşk ilişkilerinde gardların indirildiği ve daha yapıcı konuşmaların gerçekleştiği bir gün olsa da direkt olarak duygularınızı belli etmeyin.



AKREP

İş konularında atılım yapmak size uzun vadede büyük karlar getirecek. Bereketiniz günden güne artıyor. Korkularınızı yenmek için uygun bir gün.



YAY

Elde ettiğiniz başarılar bir zafer göstergesi olsa da bunların karşılığında birçok fedakarlıkta olacak.

Bazı dostlarınızı hayatınızdan çıkartmak için uygun bir gündesiniz.



OĞLAK

İş konularında cesaretinizi yeniden topluyorsunuz. Geçmişte istediğiniz fakat bir türlü girişemediğiniz işlere girişmek için oldukça olumlu bir süreç.



KOVA

Uranüs'ün sizin burcunuza gelmesi ve 7 senelik misafirlik sürecinin başlamasına yaklaştıkça hayatınıza gerçekleşen küçük değişimleri fark edebilirsiniz.



BALIK

Hayatınızı yeniden düzenlemekle alakalı alacağınız kararlar sizi başarıya götürecek.

Radikal kararlar almak, iş kurmak gibi planlar için şartlar çok uygun.