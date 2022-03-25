KOÇ
İş ve eğitim alanında mantığınızı konuşturuyor iken, doğuştan gelen yeteceğiniz olan sezgilerinizi bastırmak yerine onlarla beraber ilerleyin.
BOĞA
Hayata bütünsel bakabilme yeteneklerinizde artış gözlemlenebilir. Kendinizi olumlu yöne götürürken başkalarına da yardımcı olmayı unutmamalısınız.
İKİZLER
Haklarınız üzerinde hak iddia eden kişiler olabilir. İş ve eğitim alanlarında kendinizi korumalı hatta gerekirse bu saboteleri edenlere akranlarınızı da korumalısınız.
YENGEÇ
Kalbinizi kıran kişilere karşı anlayışlı ve tölere eder şekilde olmamalısınız. Sebeplerini anlarken kişileri hayatınızdan uzaklaştırma cesaretine sahip olun.
ASLAN
Çekiciliğinizin bilincinde olarak bugün karşı cinsi manipüle etmeye yönelebilirsiniz. Uzun vadede çevrenizdekileri kaybetmenize sebebiyet verebilir.
BAŞAK
Arkadaşlarınızla konuştuğunuzda sosyalliğinizi derinden hissediyorsunuz. Kalabalık içerisinde sessiz kalmaktansa küçük gruplarda derin sohbetleri tercih edin.
TERAZİ
Kendiniz ve diğer insanlara karşı daha yapıcı ve motive edici olmayı denemelisiniz. Sarf ettiğiniz cümlelerin farkında olmak yapıcı motivasyon getirecektir.
AKREP
Sezgilerinizin kuvvetlendiği, kendinizi geliştirdiğiniz ve keyfini de sürdüğünüz bir süreçtesiniz. Etkin olarak hayata katılmamak için bir sebebiniz yok.
YAY
Duygularınızla harp içerisindesiniz. Olaylar dingin bir su gibi hayatınızdan akmaya başlarken siz durumunuzun dünden daha iyi olduğunu görebileceksiniz.
OĞLAK
İnsanlarla savaşmak yerine akışta kalın. Direkt olarak sizinle iletişimi olmayan konulara fazlaca dikkatinizi vererek zamanınızı harcıyorsunuz.
KOVA
Bazı konularda gerekli adımları atmak hususunda geri planda kalmıştınız. Bugünlerde atacağınız adımlar uzun vadede sizlere iyi yönde sonuç getirecektir.
BALIK
Aşk hayatınızda çarpıcı gelişmeler olabilir. Özellikle alacağınız ani kararlar etrafınızdaki insanlar için fazla olabilir ve büyük yankı uyandırabilir.