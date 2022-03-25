25 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

İş ve eğitim alanında mantığınızı konuşturuyor iken, doğuştan gelen yeteceğiniz olan sezgilerinizi bastırmak yerine onlarla beraber ilerleyin.

BOĞA

Hayata bütünsel bakabilme yeteneklerinizde artış gözlemlenebilir. Kendinizi olumlu yöne götürürken başkalarına da yardımcı olmayı unutmamalısınız.

İKİZLER

Haklarınız üzerinde hak iddia eden kişiler olabilir. İş ve eğitim alanlarında kendinizi korumalı hatta gerekirse bu saboteleri edenlere akranlarınızı da korumalısınız.

YENGEÇ

Kalbinizi kıran kişilere karşı anlayışlı ve tölere eder şekilde olmamalısınız. Sebeplerini anlarken kişileri hayatınızdan uzaklaştırma cesaretine sahip olun.

ASLAN

Çekiciliğinizin bilincinde olarak bugün karşı cinsi manipüle etmeye yönelebilirsiniz. Uzun vadede çevrenizdekileri kaybetmenize sebebiyet verebilir.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla konuştuğunuzda sosyalliğinizi derinden hissediyorsunuz. Kalabalık içerisinde sessiz kalmaktansa küçük gruplarda derin sohbetleri tercih edin.

TERAZİ

Kendiniz ve diğer insanlara karşı daha yapıcı ve motive edici olmayı denemelisiniz. Sarf ettiğiniz cümlelerin farkında olmak yapıcı motivasyon getirecektir.

AKREP

Sezgilerinizin kuvvetlendiği, kendinizi geliştirdiğiniz ve keyfini de sürdüğünüz bir süreçtesiniz. Etkin olarak hayata katılmamak için bir sebebiniz yok.

YAY

Duygularınızla harp içerisindesiniz. Olaylar dingin bir su gibi hayatınızdan akmaya başlarken siz durumunuzun dünden daha iyi olduğunu görebileceksiniz.

OĞLAK

İnsanlarla savaşmak yerine akışta kalın. Direkt olarak sizinle iletişimi olmayan konulara fazlaca dikkatinizi vererek zamanınızı harcıyorsunuz.

KOVA

Bazı konularda gerekli adımları atmak hususunda geri planda kalmıştınız. Bugünlerde atacağınız adımlar uzun vadede sizlere iyi yönde sonuç getirecektir.

BALIK

Aşk hayatınızda çarpıcı gelişmeler olabilir. Özellikle alacağınız ani kararlar etrafınızdaki insanlar için fazla olabilir ve büyük yankı uyandırabilir.