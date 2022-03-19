19 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Hayatınızda dengeyi kurmak için uygun bir gündesiniz. Yargı kapısıyla ilgisi olan Koç'lar işlerinizi düzenlemek hususunda başarınız ile herkesi kıskandıracaksınız.



BOĞA

Maddi ve manevi konuda olumlu olan şansınızın hep peşinizde olduğu bir döneme giriyorsunuz.

Özgürlüğünüze her zamankinden daha düşkün olabilirsiniz.



İKİZLER

Herkese tanışır tanışmaz potansiyel damgası vurmamaya özen gösterin. Özellikle evli olan İkizler eşinizi kırma derecesine gelmemeye dikkat etmeye çalışın.



YENGEÇ

Biri bir hatayı tekrarlıyorsa mesafe koyun. Partnerinize karşı aşk konusunda gösterdiğiniz kontrolcü tutumu kendinize karşı da uygulamanız gerekir.



ASLAN

Son zamanlarda iş konularında hemcinslerinize karşı yanında durarak değil de destekleyerek devam ederseniz başarınız katlanıyor olacak.



BAŞAK

Yüksek pozisyonlarda çalışan Başak'lar personellerinize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

Ancak yine de bireyselliğiniz ile kendi kararlarınızı da vermeye dikkat edin.



TERAZİ

Son günlerde duygusal olarak sınanacağınız bir süreçten geçebilir yanlış ve doğru arasında gezinirken kendinizi sorgulama fırsatı bulabilirsiniz.



AKREP

Sizlerin hayatının odak noktası sükunet ve barış adımları olabilir. Kaynaklarınızı sadece kendiniz için değil başkaları için de kullanmaya başladığınızda başarınız artacak.



YAY

Son zamanlarda iş konularında ufak tefek başarılar elde ediyor iken bir yandan da partnerinizle sorunları çözmüş olmanın huzurundasınız.



OĞLAK

Birinden barışma teklifi bekleyebilirsiniz.

Partnerinizle duygusal açından uyumunuz yüksek olacak ve hatalarınızı affetmek ve devam etmek için uygun bir gün.



KOVA

Maddi anlamda biraz daha özgüvenli hissettikçe sosyalliğiniz de artacak.

Kendinizi olabilecek en doğru derecede ifade etme yeteneğine sahip olacağınız, netlik odaklı bir gün olacak.



BALIK

Hayatınızın biraz enerjik olabileceği bugünlerde etrafınızda çok enerji dönerken sizin kendinizi halsiz hissetmeniz son derece normal.