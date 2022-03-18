18 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Son günleride tamamlanmışlık hissini en derinden hissettiren burç grubu olarak gittiğiniz yere şifa dağıtmanın keyfine varabilirsiniz.

BOĞA

Sizin çalışma stilinizi beğenen ve sizinle birlikte iş sürdürmek isteyen kişileri bugünlerde hayatınıza çekerek rakiplerinize pek çalışma ortamı bırakmayabilirsiniz.

İKİZLER

Duygularınızı göstermemenizden ötürü tartışma olabilir. Kalbinizle çalıştığınız sürece bereket hayatınıza akacaktır. Maddi olanakları maneviyat ile harmanlayın.

YENGEÇ

Gönlünüz büyük ancak herkes orada olmayı hak etmeyebilir. Ancak bu sürede nezaketi her tarafa karşı elden bırakmamanız çok önemli.

ASLAN

Kalbinizle mantık arasında kaldığınızda mantığı seçiyorsunuz. İnsanlar onları ilgilendirmeyen konularda bugünlerde beklenmedik bir şekilde üzerinize gelebilir.

BAŞAK

Somut edinimler elde edeceğiniz bugünlerde yardım alabilirsiniz. Hayatınızı kontrollü kalarak dizayn ediyorken başkalarına da yardım etme dürtüleriniz çok yüksek.

TERAZİ

Son zamanlarda tutku derecesinde bağlı olduğunuz şeyler neredeyse yok denecek kadar az ancak olana da çok fazla bağlanabiliyorsunuz.

AKREP

Sözlerinizi söylerken karşınızdaki kişiye uygun davranmanız size iş hususunda bir artı kazandıracaktır. Etrafınızdaki kaosa karşı dikkatli olmalısınız.

YAY

Bugünlerde kendinizi kaosun içerisine sokup ufacık olaylardan stres içerisine girmeyin. İş yerinizde insiyatif almak konusunda çok başarılısınız.

OĞLAK

Bir para kaynağı bulmak, bir borcunuzu ödemek için dostlarınızdan ya da ailenizden destek almak gibi konular gündeme gelebilir.

KOVA

Net olursanız karşınızdakiler de sizi nasıl mutlu edebileceklerinin farkına varacaklar. Üst pozisyonunuzda çalışan kişiler size bütün görevleri veriyor.

BALIK

Bu aralar net açılımlar yaparak işinizi idame ettiriyorsunuz. Tarzını net ortaya koyan burç olarak etrafınızdakilerin işlerini kolaylaştırıyorsunuz.