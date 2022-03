20 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Bugününün sosyal burcu sizsiniz. Konuşkan bir birey olmanız ve art niyetli değilsiniz. Başkalarının değil fakat kendi sırlarınızı saklamakta başarısızsınız.



BOĞA

Kendinizi ihmal ettiğiniz her halinizden belli oluyor.

Bir süredir sizi sıkan problemleriniz geride kalırken siz rahatlama içerisinde ileriyi düşünebileceksiniz.



İKİZLER

Aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz, ya da sırmış gibi görünen konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin.



YENGEÇ

Evde vakit geçirmek için son derece uygun.

Özellikle ilişki içerisinde olan Yengeç'ler romantizmi dinamik hale getirerek partneri ile mükemmel uyum yakalayacaklar.



ASLAN

Bir işe atıldığınızda kalbinizle o olayın içinde olabiliyorsunuz ve ruhunuzla da besliyorsunuz.

Dostlarınızla geçirdiğiniz etkin zamanın size kattıklarının bilincindesiniz.



BAŞAK

Spiritüel yetenekleri en yükseklerde olan burçlardan biri olarak sezgilerinizi fark edeceksiniz. Mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya çalışın.



TERAZİ

Duygusal konularda hassas hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle iletişiminize neşe geliyor. Kendisi ile bir süredir mesafeli duruşunuz vardı şimdi ise birbirinizi anlıyorsunuz.



AKREP

Etrafınızdaki insanların enerjinizi çekeceği bir gün olabilir. Hayatınızın kontrolünü ele alarak ne yaşadıysanız kendinizin bunu gerçekleştirdiğinin farkına varıyorsunuz.



YAY

Her konuda, özellikle de işinizde insanlar sizi ön plana atarak işlerden sıyrılabilirler.

Hayır demeyi öğrenmelisiniz.

Bu konuda oldukça net olmalısınız.



OĞLAK

Arkadaşlarınızla vakit geçirirken söylememeniz gereken şeyleri söylüyorsunuz.

Hayatınıza dair kararlar alırken alınganlıkların sizi yönetmediğinden emin olun.



KOVA

Çevresi geniş ve bereketli bir karakter olduğunuz için sevdiklerinize hayır diyemiyorsunuz. Ancak yeri geldiğinde demelisiniz.

Sizin için en değerli sizsiniz.



BALIK

Etrafınızdaki, özellikle iş yerinizdeki bazı insanların çokta dostça tavırları olmayabilir.

Yaşadıklarınız sizi gerçekten yordu ve bitkin düşürdü.