Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 20 Mart 2022, Pazar

20 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugününün sosyal burcu sizsiniz. Konuşkan bir birey olmanız ve art niyetli değilsiniz. Başkalarının değil fakat kendi sırlarınızı saklamakta başarısızsınız.

BOĞA
Kendinizi ihmal ettiğiniz her halinizden belli oluyor.
Bir süredir sizi sıkan problemleriniz geride kalırken siz rahatlama içerisinde ileriyi düşünebileceksiniz.

İKİZLER
Aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz, ya da sırmış gibi görünen konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin.

YENGEÇ
Evde vakit geçirmek için son derece uygun.
Özellikle ilişki içerisinde olan Yengeç'ler romantizmi dinamik hale getirerek partneri ile mükemmel uyum yakalayacaklar.

ASLAN
Bir işe atıldığınızda kalbinizle o olayın içinde olabiliyorsunuz ve ruhunuzla da besliyorsunuz.
Dostlarınızla geçirdiğiniz etkin zamanın size kattıklarının bilincindesiniz.

BAŞAK
Spiritüel yetenekleri en yükseklerde olan burçlardan biri olarak sezgilerinizi fark edeceksiniz. Mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya çalışın.

TERAZİ
Duygusal konularda hassas hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle iletişiminize neşe geliyor. Kendisi ile bir süredir mesafeli duruşunuz vardı şimdi ise birbirinizi anlıyorsunuz.

AKREP
Etrafınızdaki insanların enerjinizi çekeceği bir gün olabilir. Hayatınızın kontrolünü ele alarak ne yaşadıysanız kendinizin bunu gerçekleştirdiğinin farkına varıyorsunuz.

YAY
Her konuda, özellikle de işinizde insanlar sizi ön plana atarak işlerden sıyrılabilirler.
Hayır demeyi öğrenmelisiniz.
Bu konuda oldukça net olmalısınız.

OĞLAK
Arkadaşlarınızla vakit geçirirken söylememeniz gereken şeyleri söylüyorsunuz.
Hayatınıza dair kararlar alırken alınganlıkların sizi yönetmediğinden emin olun.

KOVA
Çevresi geniş ve bereketli bir karakter olduğunuz için sevdiklerinize hayır diyemiyorsunuz. Ancak yeri geldiğinde demelisiniz.
Sizin için en değerli sizsiniz.

BALIK
Etrafınızdaki, özellikle iş yerinizdeki bazı insanların çokta dostça tavırları olmayabilir.
Yaşadıklarınız sizi gerçekten yordu ve bitkin düşürdü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 20 Mart günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA