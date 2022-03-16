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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 16 Mart 2022, Çarşamba

16 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Kusurlarınızı abartarak kendinize acıma eğiliminde olabilirsiniz.
Kusurlar, dersler alarak giderilmek için vardır. Emin olun ki bu bir süreçtir ve geçecektir.

BOĞA
Bugünlerde özellikle karşı cinsten gelecek bazı övgüler ile kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Siz de aldığı sorumlulukları abartan gruplardan birisiniz.

İKİZLER
Kafanızda soru işaretleri olan bir ex partner varsa geri dönüş hali yaşayabilirsiniz.
Partnerini ailesi ile tanıştırmak isteyenler bugün için planlama yapabilir.

YENGEÇ
Kendine ve kişisel bakımınıza önem gösterdiğiniz bugünlerde size olan ilginin artması da son derece normal. Kendinize düşünme payı bırakın ve kararınızı verin.

ASLAN
Aşk ilişkilerinde karşı tarafın samimiyetinden emin olmadan hemen ilişkiye adapte olmayın. Hatalarınızla yüzleşmeniz geleceğe umutla bakmanız çok verimli olacak.

BAŞAK
Tarihin tekerrür ettiği bazı olay ve durumlar dikkatinizi çekebilir.
Aile hayatınızda bir şeylerin istediğiniz gibi gitmemesi dışarıdan aldığınız faz sorumluluklarla birebir bağlantılı.

TERAZİ
Bugünlerde sırlarınızın oluşabileceğini fark ettiniz.
Aşk konularında sahipleniciliğiniz partnerinizin içini ısıtıyor.
İş konularından biraz uzaklaşmak için de iyi bir gün.

AKREP
Baba kalktığınızda yoğun bir yaşama isteğiyle uyanmayabilirsiniz.
Harekete geçerseniz gününüz güzel geçecek. Kariyer hususunda karar almak için uygun bir gün olacak.

YAY
Partnerinizin sorumluluğunu tamamen üstünüze almayın.
Maddi olanaklarınızı genişletiyor ve uzun zamandır yapamadığınız bir şeyi yapabilmeye başlıyorsunuz.

OĞLAK
Son günlerde sinirlenmeniz diğer burçlardan daha sert tepkiye neden olduğu için mümkün olduğunca stres düzeyinizi stabil tutmalısınız.

KOVA
Bugünlerde aynı konuların üzerinden defalarca geçerek farklı sonuçlar üzerine yoğun düşünme eğiliminiz var. Bunu durdurup akışta kalın.

BALIK
Risk almak için en uygun zaman. Özellikle iş konularında her şey olumlu sonuçlanacak.
Emek verdiğiniz şeylerden duygusal krizler ile hemen vazgeçmeyin.

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