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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 15 Mart 2022, Salı

15 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Çektiğiniz bu ilgiyi fırsata çevirmek ise de kıvrak zekanıza bağlı olacak. Bazı konularda dile getirmekten çekinseniz de pişmanlıklarınız var.

BOĞA
Hiçbir konuda işi şansa bırakmayacağınız, istediğiniz şey hususunda ince eleyip sık dokuyacağınız bir dönemdesiniz.

İKİZLER
Kaygılarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Bu sizi paylaşımcı biri yapar. Korku endişelerinizi güvendiğiniz kişiler ile paylaşın.

YENGEÇ
Hayat sizi radikal kararlar almaya zorlasa da düşünmeden hareket etmeyin.
Yeri geldiğinde geri adım atmaktan korkmayın.

ASLAN
İstediklerinizi elde ettiğiniz, kendinizi gururlu ve mağrur hissettiğiniz bir dönemdesiniz.
Eşiniz, dostunuz ile anlaşamıyor da en uzakta kim varsa ona yakın hissediyorsunuz.

BAŞAK
Dürüstlüğünüz hayranlık uyandırıcı olsa da bugünlerde dostlarınıza karşı kırıcı olmaya meyillisiniz. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Emin olun ki bu bir süreçtir ve geçecektir. Yeni şeyler araştırma gibi konularınızı bugün başlatırsanız istikrarlı gelişmeler elde edebilirsiniz.

AKREP
Burcunuzun lider özellikleri başkalarının da hayatlarını düzenlemeye ve yardım etmeye mecbur bırakıyor sizi.

YAY
İş yerinizde kabul görmek için abartılı hareketler yapmak isteyebilirsiniz.
Partnerinizle sağlıklı bir iletişim kuramadığınızı çokça hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Sosyalleşme isteğinizi bastıramayacak kadar neşelisiniz.
Etrafınıza günün enerjisini adeta saçıyorsunuz. Onları sevin ve onlardan ders alın.

KOVA
Bir sonraki adımınızı atmadan her ihtimali hesaplıyorsunuz.
Planlama yapmak iyidir ancak her adımı hesaplamak sizi geride bırakır.

BALIK
Yaşam tarzınızda değişiklik yapmanız gerekmese de başkalarına karşı anlayışlı olmanız gerekmektedir. Adımlarınızı sağlıklı düşünerek atmalısınız.

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