15 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Çektiğiniz bu ilgiyi fırsata çevirmek ise de kıvrak zekanıza bağlı olacak. Bazı konularda dile getirmekten çekinseniz de pişmanlıklarınız var.



BOĞA

Hiçbir konuda işi şansa bırakmayacağınız, istediğiniz şey hususunda ince eleyip sık dokuyacağınız bir dönemdesiniz.



İKİZLER

Kaygılarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Bu sizi paylaşımcı biri yapar. Korku endişelerinizi güvendiğiniz kişiler ile paylaşın.



YENGEÇ

Hayat sizi radikal kararlar almaya zorlasa da düşünmeden hareket etmeyin.

Yeri geldiğinde geri adım atmaktan korkmayın.



ASLAN

İstediklerinizi elde ettiğiniz, kendinizi gururlu ve mağrur hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

Eşiniz, dostunuz ile anlaşamıyor da en uzakta kim varsa ona yakın hissediyorsunuz.



BAŞAK

Dürüstlüğünüz hayranlık uyandırıcı olsa da bugünlerde dostlarınıza karşı kırıcı olmaya meyillisiniz. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.



TERAZİ

Emin olun ki bu bir süreçtir ve geçecektir. Yeni şeyler araştırma gibi konularınızı bugün başlatırsanız istikrarlı gelişmeler elde edebilirsiniz.



AKREP

Burcunuzun lider özellikleri başkalarının da hayatlarını düzenlemeye ve yardım etmeye mecbur bırakıyor sizi.



YAY

İş yerinizde kabul görmek için abartılı hareketler yapmak isteyebilirsiniz.

Partnerinizle sağlıklı bir iletişim kuramadığınızı çokça hissedebilirsiniz.



OĞLAK

Sosyalleşme isteğinizi bastıramayacak kadar neşelisiniz.

Etrafınıza günün enerjisini adeta saçıyorsunuz. Onları sevin ve onlardan ders alın.



KOVA

Bir sonraki adımınızı atmadan her ihtimali hesaplıyorsunuz.

Planlama yapmak iyidir ancak her adımı hesaplamak sizi geride bırakır.



BALIK

Yaşam tarzınızda değişiklik yapmanız gerekmese de başkalarına karşı anlayışlı olmanız gerekmektedir. Adımlarınızı sağlıklı düşünerek atmalısınız.