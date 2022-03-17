KOÇ
Bu aralar konsantrasyon problemleri sizlerin baş sorunu.
Dikkatinizi bir konuya odaklamak hususunda problemler yaşıyorsunuz.
BOĞA
Son zamanlarda ikili ilişkilerde özellikle kendinizi geçmişte ifade edemediğiniz noktaları aydınlatın ve net olmanın tadını çıkartın.
İKİZLER
Bugünlerde genel kültür skalası en yüksek burçlardan birisiniz bu sebepten olaylara ve kişilere hızlıca çözümler geliştirebiliyorsunuz.
YENGEÇ
Canınız hiçbir şey yapmak istemiyordu ancak toparladınız.
Olaylara sadece kendi açınızdan bakıyorsunuz.
Hal böyle olunca gerçeği dinleseniz de kabul etmiyorsunuz.
ASLAN
Özellikle işinizde rakiplerinizden bir adım önde olacağınız bir gündesiniz.
Anlatmak istediklerinizi anlayamazlar deyip söylemememe eğiliminiz var.
BAŞAK
Yaşamınızı süreki kontrol altına almak gibi bir eyiliminiz var. İş konularındaki kararsızlığınız ve inisiyatif kullanma konusundaki problemleriniz göze çarpıyor.
TERAZİ
İkili ilişkilerde uzun süredir atlatmakta zorlandığınız ve az da olsa atlattığınız konular tekrar gündeme gelerek sizi strese sokabilir.
AKREP
En nefret ettiğiniz şey yalan ve ihanet.
Nefretinizi yenip olanları hayat dersi olarak görmeye başlamalısınız. Her şeyi kontrol edemezsiniz.
YAY
Partnerinize bağlılığınız ön plana çıkıyor.
Sadece onunla vakit geçirmek istiyor ve bunun size iyi geleceğini düşünüyorsunuz. Bu size deneysel bir zeka kazandırıyor.
OĞLAK
Kendinizi nasıl ifade ederseniz daha iyi anlar diye çeşitli yollar deniyorsunuz. Sakin kalma ve zaman yönetimi bugün genel konunuz olacaktır.
KOVA
Son günlerde ilgili yönünüzün göze çarpıyor olması partnerinizin hoşuna gidiyor. Onu anlamaya istekli olmanızdan ötürü çok memnun.
BALIK
Kurallara bağlı tarafınız bugünlerde göze çarpıyor. Hayatınızı en doğru şekilde yönlendirebilecek mantığınız mevcut. Siz deneyin ki içiniz ferahlasın.
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KOÇ
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