KOÇ
Son günlerde kimseyi kırmamak incitmemek için yer yer kendinizden veriyorsunuz. Siz kaldırabiliyorsanız onlar da mutlaka kaldırabilir.
BOĞA
Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili açılımları yapacak cesaretiniz var ancak bereket konularında bazı darlıklar çekebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda tanıdık gelen kişilere yönelmek gibi bir eğiliminiz var bu sebepten eski partnerinize yönelebilirsiniz. Evren sizi çeşitli konularda zorlayabilir.
YENGEÇ
Eril-dişil dengenizle alakalı olarak gerekli adımları atın. Hayatta pasif ya da aktif olduğunuz yönlere dikkat edin. İş yerinizde yaşayacağınız bazı sıkıntılar sizi epey zorlayabilir.
ASLAN
Hedeflerinize giden yolun sizin gücünüzden geçmediğini, başkalarından da destek almanız gerektiğini unutmayın. Bunu yapın ki yeni enerjilere yer açılsın.
BAŞAK
Vurdumduymaz olmanız ve çevrenizdekilerin buna uyum sağlayamaması ile alakalı problemler yaşayabilirsiniz.
Kendinizle baş başa kalmak rahat düşünebilmektir.
TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir zamandasınız.
Hediye almak, birinden iyilik almak ve diğer almak noktasındaki problemleri çözerek akışta kalmanız gerekiyor.
AKREP
Hayatınızda size ağırlıklı olarak eşlik eden duygu ve düşünceleri yakalamaya çalışın.
Etrafınızdakilerin sizinle olan davranışları rahatsız edebilir.
YAY
Sevginizi göstermede tıkanıklık yaşayabilir ve bu duruma kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
Gerek partnerinizden gerekse dışarıdan hediyeler alabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak bir şeylerin yanlış gittiğini hissedebilirsiniz.
Üzerinizde ağırlık yaratan bu ilişkinizi gözden geçirmelisiniz.
KOVA
Partnerinizden gelecek ve ilişkiyi iyi bir faza götürecek teklifler karşısında kendinizi oldukça özel hissedebilirsiniz.
Bazı noktalarda sivrilmiş ve kabaca davranışlarınız olabilir.
BALIK
Son zamanlarda hayat sizi zorluyor gibi görünse de aslında yaşadığınız durum kendinizi düzenlemek için dışardan gelen mesajları içerir.
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KOÇ
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