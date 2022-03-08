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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 08 Mart 2022, Salı

8 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Dostlarınızdan gelecek destek doğrultusunda daha güzel bir ilişki sürdürebilmek için onların tavsiyelerini dikkate alın ama son kararı kendiniz verin.

BOĞA
Kararlarınızı verirken dikkatli hareket edin. Çok geç dememek için birikimlerinize sahip çıkmalısınız.
Ancak gerçek sevginin içinizden geldiğini unutmayın.

İKİZLER
Sevdiklerinizle aranızdaki sorunları yine zekanızla aşacaksınız.
Mali konularda size destek olanları asla unutmamalısınız.

YENGEÇ
İş yerini değiştirmek isteyen Yay'lar referanslara dikkat etmeli. En doğru işi ararken sezgilerinize de kulak verin. Partnerinizle bir tartışması yaşayabilirsiniz.

ASLAN
İnsanların yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.
Bu iradenizi ortaya koyabilmek iyi bir özellik olsa da tek başına zararlı olabilir.

BAŞAK
Son zamanlarda hayatın sizinle olan iletişimi bugünlerde hoşunuza gidecek olsa da madde ile olan ilişkinizi düzeltmenizde büyük fayda var.

TERAZİ
Olumlu bakış perspektifleri kazanmanız için hayat sizi destekleyecek.
Olumlu ve güzel günlere giriyorsunuz.

AKREP
Aşkı sevmenize rağmen hedeflerinizle olan bağlılığınız daha büyük. Yaşam tarzınıza renk katmak için bir hayli uğraşıyorsunuz.

YAY
Sezgilerinizle yol gösterici olsanız da hassas duygularınızı sabote etmek isteyen bilhassa ikili ilişkiye karşı dikkatli olun. Sizi bekleyen büyük bir sürpriz var.

OĞLAK
Hayatınıza yeni giren kişilere temkinli olsanız da sevdiklerinize karşı tutumunuz son derece fedakar ve sevgi dolu.
Şanslı gününüzdesiniz.

KOVA
Bugünlerde sosyal hayatınızın el verdiği ölçüde dışarıda bulunmak ve Güneş'i hissetmek istemeniz çok normal. Hislerinizi muhafaza edin.

BALIK
Son günlerde artan sorumluluklarınızın yönetimini yapmakta oldukça başarılısınız. Ancak dik başlı olmak en büyük zaafınız olabilir.

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