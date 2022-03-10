10 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde materyalist tutuma düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir. Kendinizi fark ettiğiniz anda iradenizle kendinizi durdurun.

BOĞA

Son bir senenin en bereketli günlerine giriş yapıyorsunuz. Artık ne istiyorsanız iki katı olarak hayatınıza akacak. İnsanlara ve olaylara bakış açınız değişebilir.

İKİZLER

Yalnız hissedeceğiniz bugünlerde yalnızlığı kötü bir şey gibi görmek yerine geleceğinizi inşa etme potansiyelini ortaya çıkartın.

YENGEÇ

Kötü olanların sebeplerini bulun, onları dönüştürmeye çalışın. Partnerinize hem sınırsız sevgi veriyor hem de sevgi almak istiyorsunuz.

ASLAN

İnsanlar sizin sır tutuculuğunuza adeta hayran olduğu için bugünlerde dostluklar kazanacaksınız. Ancak burada sizi rahatsız eden herhangi bir durum ortaya çıkacak.

BAŞAK

Son zamanlarda yaptığınız hatalardan ders almış bir biçimde kendinizi ve başkalarını da affederek daha pozitif adımlar atacaksınız.

TERAZİ

Hayatınızı analiz etmek ve geçmişten süregelen ilişkilerinizi yoluna koymak için uygun bir gün. Eskilerden kalan plan eksiklikleriniz gün yüzüne çıkabilirsiniz.

AKREP

Her zaman bir şekilde adınızdan söz ettirmeyi bilirsiniz. Çünkü bir işi ya en iyi şekilde yapar ya da hiç karışmazsınız. İş ve özel hayatınızda şans sizinle...

YAY

Gerek içsel gerekse dış dünya ile iletişiminizde kendinizi geliştirmek için çabaladınız. Bu çabaların taktire şayan. Dönüştüremediklerinizle ise mesafe koyun.

OĞLAK

Sizi seven ve sizi her şartta destekleyen insanlar olması sevgi enerjisinde olan güveninizi arttıracak. Buna karşı taraf hazır mı bunu görmeniz lazım.

KOVA

Bugünlerde evren size en katı olduğunuz konularda farklı perspektifler kazandırmak için atağa geçecek. Günün yönetimi hususunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

BALIK

Partnerinizden bir etkileşim bekleyebilirsiniz. İş alanında daha şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Attığınız her adımda evrenin desteğini zaten hissediyorsunuz.