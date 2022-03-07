7 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda küçük mutluluklar büyüklere cesaret vermeniz için sizi teşvik edecek ve kendi kendinize ilham vereceksiniz.



BOĞA

Öğrenme isteğiniz her dem sürmekte ancak öğrendiklerinizi hayata geçirme noktasında tereddütte kalabiliyorsunuz.



İKİZLER

Bugün yorgun ve yataktan kalkmak istemiyor olabilirsiniz.

Bu durumda topraklanmak sizi birden canlandırabilir.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk alanında fırsatınız açık. Bu durum çekiciliğiniz ile birleştiğinde ortaya muhteşem bir tablo çıkıyor.

İçinizi karartmayın.



ASLAN

Gösterdiğiniz azim sizi yorgun düşürebilir.

Dinlenmeye ya da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak aktivitelere yönelebilirsiniz.



BAŞAK

Tartışma gibi durumları ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Kibarlıktan ötürü hayır diyemedikleriniz sizi rahatsız etmeye devam edebilir.



TERAZİ

Tanıdığınız insanlarla etkileşim içerisinde olurken mesafeli görünümden kaçınmanızda fayda var. Konuların benzerliğini fark edip gerekli değişiklikleri yapın.



AKREP

Partnerinizle sevgi dolu paylaşımlarınız artabilir. Aşk hayatınızda gerekli adımları atacak ve bozuk ilişkilerinizi düzene sokmak için çaba göstereceksiniz.



YAY

Bugünlerde kendinizi şımartma isteğiniz arttı.

Burcunuzun özelliği olan pasif enerjiden çıkıp aktif enerji kanalına girdiniz.



OĞLAK

Negatif bir konuşma yapacağınız kişilere tutumunuzu direkt göstermeyin. Yanlış anlaşılabilirsiniz ve bu sizleri üzebilir. Kafanıza taktığınız şeylerin listesini alın.



KOVA

Bu aralar kendinizi enerjisiz hissedebilirsiniz. Bu durum kendinizi bir süredir çok fazla yoruyor olmanızdan.

Dinlenmeyi ihmal etmeyin.



BALIK

Başkalarının mutlulukları bile sizinmiş gibi seviniyorsunuz.

İhtiyacınız olmayan düşünce kalıplarını bırakmalısınız.