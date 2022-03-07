KOÇ
Son zamanlarda küçük mutluluklar büyüklere cesaret vermeniz için sizi teşvik edecek ve kendi kendinize ilham vereceksiniz.
BOĞA
Öğrenme isteğiniz her dem sürmekte ancak öğrendiklerinizi hayata geçirme noktasında tereddütte kalabiliyorsunuz.
İKİZLER
Bugün yorgun ve yataktan kalkmak istemiyor olabilirsiniz.
Bu durumda topraklanmak sizi birden canlandırabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde aşk alanında fırsatınız açık. Bu durum çekiciliğiniz ile birleştiğinde ortaya muhteşem bir tablo çıkıyor.
İçinizi karartmayın.
ASLAN
Gösterdiğiniz azim sizi yorgun düşürebilir.
Dinlenmeye ya da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak aktivitelere yönelebilirsiniz.
BAŞAK
Tartışma gibi durumları ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Kibarlıktan ötürü hayır diyemedikleriniz sizi rahatsız etmeye devam edebilir.
TERAZİ
Tanıdığınız insanlarla etkileşim içerisinde olurken mesafeli görünümden kaçınmanızda fayda var. Konuların benzerliğini fark edip gerekli değişiklikleri yapın.
AKREP
Partnerinizle sevgi dolu paylaşımlarınız artabilir. Aşk hayatınızda gerekli adımları atacak ve bozuk ilişkilerinizi düzene sokmak için çaba göstereceksiniz.
YAY
Bugünlerde kendinizi şımartma isteğiniz arttı.
Burcunuzun özelliği olan pasif enerjiden çıkıp aktif enerji kanalına girdiniz.
OĞLAK
Negatif bir konuşma yapacağınız kişilere tutumunuzu direkt göstermeyin. Yanlış anlaşılabilirsiniz ve bu sizleri üzebilir. Kafanıza taktığınız şeylerin listesini alın.
KOVA
Bu aralar kendinizi enerjisiz hissedebilirsiniz. Bu durum kendinizi bir süredir çok fazla yoruyor olmanızdan.
Dinlenmeyi ihmal etmeyin.
BALIK
Başkalarının mutlulukları bile sizinmiş gibi seviniyorsunuz.
İhtiyacınız olmayan düşünce kalıplarını bırakmalısınız.
7 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 6 Mart günlük burç yorumları 06 Mart 2022, Pazar KOÇ Aşkı hayatınızın bir parçası yapın bütünü değil. Partneri merkeze oturtmak ilerde ciddi problemlerin olmasına...
- 5 Mart günlük burç yorumları 05 Mart 2022, Cumartesi KOÇ Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız...
- 4 Mart günlük burç yorumları 04 Mart 2022, Cuma KOÇ Aşk sorunlarınızı çözmek için oldukça uyumlu bir gün. Gizli kalmış konular gündeme gelerek yoluna gidilecek....
- 3 Mart günlük burç yorumları 03 Mart 2022, Perşembe KOÇ Etrafınızdaki bazı sırlar açığa çıkabilir. An'da kalmanın önemini biliyorsunuz ancak bugünlerde kendinizi...
- 2 Mart günlük burç yorumları 02 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Ufak kazalar gününüzün genel konusu olabilir. Ciddi problemlere işaret etmese de kötü olaylar yaşanmaması...