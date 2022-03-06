6 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşkı hayatınızın bir parçası yapın bütünü değil.

Partneri merkeze oturtmak ilerde ciddi problemlerin olmasına neden olabilir.



BOĞA

Bugünlerde aşk konularında kendinizi açıkça ifade etmeniz size başarı getirecek ancak aynı taktiği işinizde de uygulamayın.



İKİZLER

Asosyal kabuktan çıkmalı ve bilgi birikiminizi başkalarıyla da paylaşabilme misyonunu üstlenmelisiniz.

Maddi konularda sürprizli bir süreç sizi bekliyor.



YENGEÇ

Yapmak istediğiniz her şeyi yaparak hayatınıza değişiklik katabilirsiniz. Aşk sizin için çok önemli ve bugün alacağınız güzel haberler sizi rahat ettirecek.



ASLAN

Gözünüzden hiçbir detayın kaçmayacağı bugünlerde iş yerinizde adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz.

Rüyalarınızda çok gerçekçi rehberlik mesajları alabilirsiniz.



BAŞAK

İş yerinizde adaptasyon sorunları çekebilirsiniz.

Sizinle aynı işleri yapan kişilerin tavırlarına karşı dikkatli olun. Durugörüleriniz, rüyalarınız olumlu mesajlar verecek.



TERAZİ

Özgürlüğünüzün kısıtlandığına inandığınızda konuyu nezaket ile çözüp istediğinizi yapabilmeniz taktir topluyor.



AKREP

Yardımlarınızın fark edilmesi lider grup olarak görülmenizde en büyük vesile.

Duygusallığınızın arttığı bu süreci bir açıdan güzel geçirebilirsiniz.



YAY

Kimin ne dediğini umursamayın. Ruhunuzu rahatlatacak güzel haberler üst üste gelecek. Uzun zamandır hissetmediğiniz olumlu duygulara bürüneceksiniz.



OĞLAK

Kendinizi önemli hisssetseniz de iş yerinizde her işi siz yapıyormuş, gibi bir yanılgıya düşmemelisiniz.

Kariyerinizle ilgili kişilerden aksiyon alabilirsiniz.



KOVA

Karşınızdaki kişilere karşı oldukça sessiz ve zekice bir tavır sergileyebiliyorsunuz.

İnsanları anlıyor, şayet size bir yalan söyleniyorsa bunu bilebiliyorsunuz.



BALIK

Son zamanlarda arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir.