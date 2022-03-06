Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 06 Mart 2022, Pazar

6 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Aşkı hayatınızın bir parçası yapın bütünü değil.
Partneri merkeze oturtmak ilerde ciddi problemlerin olmasına neden olabilir.

BOĞA
Bugünlerde aşk konularında kendinizi açıkça ifade etmeniz size başarı getirecek ancak aynı taktiği işinizde de uygulamayın.

İKİZLER
Asosyal kabuktan çıkmalı ve bilgi birikiminizi başkalarıyla da paylaşabilme misyonunu üstlenmelisiniz.
Maddi konularda sürprizli bir süreç sizi bekliyor.

YENGEÇ
Yapmak istediğiniz her şeyi yaparak hayatınıza değişiklik katabilirsiniz. Aşk sizin için çok önemli ve bugün alacağınız güzel haberler sizi rahat ettirecek.

ASLAN
Gözünüzden hiçbir detayın kaçmayacağı bugünlerde iş yerinizde adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz.
Rüyalarınızda çok gerçekçi rehberlik mesajları alabilirsiniz.

BAŞAK
İş yerinizde adaptasyon sorunları çekebilirsiniz.
Sizinle aynı işleri yapan kişilerin tavırlarına karşı dikkatli olun. Durugörüleriniz, rüyalarınız olumlu mesajlar verecek.

TERAZİ
Özgürlüğünüzün kısıtlandığına inandığınızda konuyu nezaket ile çözüp istediğinizi yapabilmeniz taktir topluyor.

AKREP
Yardımlarınızın fark edilmesi lider grup olarak görülmenizde en büyük vesile.
Duygusallığınızın arttığı bu süreci bir açıdan güzel geçirebilirsiniz.

YAY
Kimin ne dediğini umursamayın. Ruhunuzu rahatlatacak güzel haberler üst üste gelecek. Uzun zamandır hissetmediğiniz olumlu duygulara bürüneceksiniz.

OĞLAK
Kendinizi önemli hisssetseniz de iş yerinizde her işi siz yapıyormuş, gibi bir yanılgıya düşmemelisiniz.
Kariyerinizle ilgili kişilerden aksiyon alabilirsiniz.

KOVA
Karşınızdaki kişilere karşı oldukça sessiz ve zekice bir tavır sergileyebiliyorsunuz.
İnsanları anlıyor, şayet size bir yalan söyleniyorsa bunu bilebiliyorsunuz.

BALIK
Son zamanlarda arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 6 Mart günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA