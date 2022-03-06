KOÇ
Aşkı hayatınızın bir parçası yapın bütünü değil.
Partneri merkeze oturtmak ilerde ciddi problemlerin olmasına neden olabilir.
BOĞA
Bugünlerde aşk konularında kendinizi açıkça ifade etmeniz size başarı getirecek ancak aynı taktiği işinizde de uygulamayın.
İKİZLER
Asosyal kabuktan çıkmalı ve bilgi birikiminizi başkalarıyla da paylaşabilme misyonunu üstlenmelisiniz.
Maddi konularda sürprizli bir süreç sizi bekliyor.
YENGEÇ
Yapmak istediğiniz her şeyi yaparak hayatınıza değişiklik katabilirsiniz. Aşk sizin için çok önemli ve bugün alacağınız güzel haberler sizi rahat ettirecek.
ASLAN
Gözünüzden hiçbir detayın kaçmayacağı bugünlerde iş yerinizde adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz.
Rüyalarınızda çok gerçekçi rehberlik mesajları alabilirsiniz.
BAŞAK
İş yerinizde adaptasyon sorunları çekebilirsiniz.
Sizinle aynı işleri yapan kişilerin tavırlarına karşı dikkatli olun. Durugörüleriniz, rüyalarınız olumlu mesajlar verecek.
TERAZİ
Özgürlüğünüzün kısıtlandığına inandığınızda konuyu nezaket ile çözüp istediğinizi yapabilmeniz taktir topluyor.
AKREP
Yardımlarınızın fark edilmesi lider grup olarak görülmenizde en büyük vesile.
Duygusallığınızın arttığı bu süreci bir açıdan güzel geçirebilirsiniz.
YAY
Kimin ne dediğini umursamayın. Ruhunuzu rahatlatacak güzel haberler üst üste gelecek. Uzun zamandır hissetmediğiniz olumlu duygulara bürüneceksiniz.
OĞLAK
Kendinizi önemli hisssetseniz de iş yerinizde her işi siz yapıyormuş, gibi bir yanılgıya düşmemelisiniz.
Kariyerinizle ilgili kişilerden aksiyon alabilirsiniz.
KOVA
Karşınızdaki kişilere karşı oldukça sessiz ve zekice bir tavır sergileyebiliyorsunuz.
İnsanları anlıyor, şayet size bir yalan söyleniyorsa bunu bilebiliyorsunuz.
BALIK
Son zamanlarda arkadaş ve aile çevrenizde verdiğiniz emeklerin taktir edilmemesi, özverilerinizin karşılığını alamamanız moralinizi bozabilir.
6 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 5 Mart günlük burç yorumları 05 Mart 2022, Cumartesi KOÇ Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız...
- 4 Mart günlük burç yorumları 04 Mart 2022, Cuma KOÇ Aşk sorunlarınızı çözmek için oldukça uyumlu bir gün. Gizli kalmış konular gündeme gelerek yoluna gidilecek....
- 3 Mart günlük burç yorumları 03 Mart 2022, Perşembe KOÇ Etrafınızdaki bazı sırlar açığa çıkabilir. An'da kalmanın önemini biliyorsunuz ancak bugünlerde kendinizi...
- 2 Mart günlük burç yorumları 02 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Ufak kazalar gününüzün genel konusu olabilir. Ciddi problemlere işaret etmese de kötü olaylar yaşanmaması...
- 1 Mart günlük burç yorumları 01 Mart 2022, Salı KOÇ Son zamanlarda manevi konulara yönelebileceğiniz gibi aynı zamanda sevdiğiniz şeylere de yönelip ikisini bir...