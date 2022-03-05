5 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız sizi zor durumda bırakabilirler.



BOĞA

Bereketiniz artsada aklınız duygusal meselelerde. Geçmiş tünelini ziyaret etme günü olacak. Hatıralarınız yüzünüzde gülümsemeler belirmesine sebep olabilir.



İKİZLER

Aşk hayatınızla alakalı çözülmemiş bazı meseleler olması önünüzü görmenize ve hayatınızda güzel giden şeylere odaklanmanıza engel olabilir.



YENGEÇ

İyi niyetlisiniz ancak iyi niyeti suistimale açık gruplardan biri olduğunuz için bugün evet demeden önce iki kere düşünün. Dengeyi kurun ve hayatınızı düzene sokun.



ASLAN

Sevdiklerinizin varlığına şükür edebilir bazılarının yokluklarında kıymetlerini anlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Aşk hayatınızla ilgili bazı konular su yüzüne çıkacak.



BAŞAK

İşinizde başarılı olmaya odaklandığınız için bu başarıyı hangi açıdan sağlarsınız bunu bulmaya çalışıyorsunuz.

Partnerinizin düşüncelerini merak ediyor olabilirsiniz.



TERAZİ

Hayatınızı bütün olarak değerlendirmeli, iyi olana şükür edip kötü olanı şifalandırmalısınız.

Yorucu bir iş temposuna girdiniz ve sosyal hayatınızı boşladınız.



AKREP

Maddi anlamda beklemediğiniz gelişmeler olabilir. Siz hayatınızla etrafınızdakilere ilham kaynağı olun. Sürekli motivasyon vererek enerjinizi düşürmeyin.



YAY

Son zamanlarda sorumluluk sahibi olduğunuz konulara gerçekten dönüp bir bakın. Yüklerden kurtulmanız nefes almanızı sağlayacak.



OĞLAK

Dardayken gelen bir dost eli içinize su serpebilir. Sorun yaşadığınızı hissettiğiniz konulara bakıp benzerlikleri yakalarsanız gerisi çok kolay çözülecek.



KOVA

Bu aralar enerjinizden fazlasını isteyenlere hayır demelisiniz.

Yorucu aktivitelere uyum sağlayabilmek için bunu yapmanız şart. Sağlığınız oldukça iyi.



BALIK

Beklediğiniz ve dönmeyeceğine inandığınız bir iş dönebilir Aşk hayatınızda geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizin sizi anlamadığından şikayet edeceksiniz.