KOÇ
Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız sizi zor durumda bırakabilirler.
BOĞA
Bereketiniz artsada aklınız duygusal meselelerde. Geçmiş tünelini ziyaret etme günü olacak. Hatıralarınız yüzünüzde gülümsemeler belirmesine sebep olabilir.
İKİZLER
Aşk hayatınızla alakalı çözülmemiş bazı meseleler olması önünüzü görmenize ve hayatınızda güzel giden şeylere odaklanmanıza engel olabilir.
YENGEÇ
İyi niyetlisiniz ancak iyi niyeti suistimale açık gruplardan biri olduğunuz için bugün evet demeden önce iki kere düşünün. Dengeyi kurun ve hayatınızı düzene sokun.
ASLAN
Sevdiklerinizin varlığına şükür edebilir bazılarının yokluklarında kıymetlerini anlama fırsatı yakalayabilirsiniz.
Aşk hayatınızla ilgili bazı konular su yüzüne çıkacak.
BAŞAK
İşinizde başarılı olmaya odaklandığınız için bu başarıyı hangi açıdan sağlarsınız bunu bulmaya çalışıyorsunuz.
Partnerinizin düşüncelerini merak ediyor olabilirsiniz.
TERAZİ
Hayatınızı bütün olarak değerlendirmeli, iyi olana şükür edip kötü olanı şifalandırmalısınız.
Yorucu bir iş temposuna girdiniz ve sosyal hayatınızı boşladınız.
AKREP
Maddi anlamda beklemediğiniz gelişmeler olabilir. Siz hayatınızla etrafınızdakilere ilham kaynağı olun. Sürekli motivasyon vererek enerjinizi düşürmeyin.
YAY
Son zamanlarda sorumluluk sahibi olduğunuz konulara gerçekten dönüp bir bakın. Yüklerden kurtulmanız nefes almanızı sağlayacak.
OĞLAK
Dardayken gelen bir dost eli içinize su serpebilir. Sorun yaşadığınızı hissettiğiniz konulara bakıp benzerlikleri yakalarsanız gerisi çok kolay çözülecek.
KOVA
Bu aralar enerjinizden fazlasını isteyenlere hayır demelisiniz.
Yorucu aktivitelere uyum sağlayabilmek için bunu yapmanız şart. Sağlığınız oldukça iyi.
BALIK
Beklediğiniz ve dönmeyeceğine inandığınız bir iş dönebilir Aşk hayatınızda geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizin sizi anlamadığından şikayet edeceksiniz.
5 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 4 Mart günlük burç yorumları 04 Mart 2022, Cuma KOÇ Aşk sorunlarınızı çözmek için oldukça uyumlu bir gün. Gizli kalmış konular gündeme gelerek yoluna gidilecek....
- 3 Mart günlük burç yorumları 03 Mart 2022, Perşembe KOÇ Etrafınızdaki bazı sırlar açığa çıkabilir. An'da kalmanın önemini biliyorsunuz ancak bugünlerde kendinizi...
- 2 Mart günlük burç yorumları 02 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Ufak kazalar gününüzün genel konusu olabilir. Ciddi problemlere işaret etmese de kötü olaylar yaşanmaması...
- 1 Mart günlük burç yorumları 01 Mart 2022, Salı KOÇ Son zamanlarda manevi konulara yönelebileceğiniz gibi aynı zamanda sevdiğiniz şeylere de yönelip ikisini bir...
- 28 Şubat günlük burç yorumları 28 Şubat 2022, Pazartesi KOÇ İş ve evde kriz anlarını son derece soğukkanlılıkla çözeceksiniz. Yer yer kendinizden beklemediğiniz tepkiler...
- 4 Mart günlük burç yorumları
- 3 Mart günlük burç yorumları
- 2 Mart günlük burç yorumları
- 1 Mart günlük burç yorumları
- 28 Şubat günlük burç yorumları
- 27 Şubat günlük burç yorumları
- 26 Şubat günlük burç yorumları
- 25 Şubat günlük burç yorumları
- 24 Şubat günlük burç yorumları
- 23 Şubat günlük burç yorumları