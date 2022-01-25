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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Ocak 2022, Salı

25 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Pratikliğiniz sizi her daim aranan bir dost yapıyor. Ayrıca bugünlerde kuracağınız iletişim odaklı arkadaşlıklar her konu da uzun ömürlü olacak.

BOĞA
Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz.
Şıp sevdi tavır sergiliyorsunuz.
Aşk hayatınızda bazı yenilikler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER
İlişkiniz yeni boyut kazanıyor. Yapmak istediklerinizi farklı bir enerji ile ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.

YENGEÇ
Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.
Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var. Kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

ASLAN
İlişkiniz zora girse de pes etmeyen yapınız aranızdaki bağı kuvvetlendiriyor.
Hayatınıza güzellik katmak size iyi geliyor. İlişkiyi kurtarmaya çalışıyorsunuz.

BAŞAK
Analitik konularda başarılısınız.
Özellikle yaratıcı ve güçlü kişileri etkileyebilir, yeni atılımlarda bulunmak için hevesli olabilirsiniz.

TERAZİ
Çevrenizdeki insanların görüşlerine önem vermelisiniz.
Gerekli mesajları alabilirseniz hayattan çok şey öğreneceksiniz.

AKREP
Ufak bir dekorasyon değişikliği bile havanızı değiştirebilir.
Aşkta güven önemli olsa da bazen macera arayabiliyorsunuz.

YAY
Bu arada önem verdiğiniz kişilere karşı davranışlarınızı değiştirip ilişkilerinizi farklı boyutlara ulaştırabilirsiniz. İş yerinizde huzursuzluk hakim.

OĞLAK
Dostlarınızın arasında bulunmak kafanızı rahatlatacak. Hayalleriniz üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri oldukça mutlu edecek.

KOVA
Bazı olaylar sinirlerinizi yıpratıyor. Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz güzel gelişmelerle beraber kariyerinize odaklanma fırsatı yakalayabileceksiniz.

BALIK
Duygusal yönünüzü partnerinize odaklarsanız ilişkinizin heyecanı artacak. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak bazı arkadaşlarınıza dikkat.

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