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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Ocak 2022, Pazar

23 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Stres odaklı sağlıksız beslenmeye dikkat. İstikrarlı olmaya çalışmalısınız.
Bu ara sağlığınızı da düşünün. Hayatınızı geliştirecek fırsatlar yakalayacaksınız.

BOĞA
Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz.

İKİZLER
Bazen çılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz.
Özellikle bekar Kovalar şıpsevdi davranıyorsunuz.

YENGEÇ
Amaçlarınız konusunda tutkulu olursanız başarınız kaçınılmaz olacaktır. Paranın sizin için ne anlam ifade ettiğini sorgulayın.

ASLAN
Hayatınızı güzelleştirmek için uygun bir gün. Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilir ve diğer konularla daha az ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK
Kariyer konusunda kendinizi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz. Paranızı korumak için iyi bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Yeni fikirler bulun ve eski alışkanlıklarınızı bırakın. Gönlünüzü her gelene kaptırmayın. Çabuk terk edilebilirsiniz. Yurt dışına çıkabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Oldukça yoğunsunuz.

YAY
İnsanlar, hem akıl danışmak, hem de rahatlatılmak için size geldiklerinde beklediklerini fazlası ile bulacaklar. Bu yüzden çok çabalıyorsunuz.

OĞLAK
Tutumluluk bugünün ana konusu. Aslında bu, sizin için oldukça iyi olacaktır. Eğer gidemezseniz sadece hayallerinizde bile biraz uzaklaşın bulunduğunuz ortamdan.

KOVA
İşlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sıradan sohbetler bile bir şeyler katabilir.
Hayatınızı yüksek standartlara sokmak istiyorsunuz.

BALIK
Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz Hayata karşı pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz.
Olayların görünen kısmına takılmayın.

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