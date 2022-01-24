24 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk ve ilgi görebilirsiniz ancak bir ilişkiye evet derken dikkatli olmalısınız. Her zaman bir B planına sahipsiniz. İşler ters gittiğinde demoralize olmuyorsunuz.



BOĞA

Yanlış anlamalar olabilir.

Sevdiklerinizin davranışlarını doğru bulmuyor olabilirsiniz. Sorunları büyütmeyin.



İKİZLER

Duygusal konularda şanslı olduğunuz dönemdesiniz.

Yetiştirmeniz gereken bazı işler sizi bunaltabilir.

Bir an önce bitirmek istiyorsanız sistemli olmanız şart.



YENGEÇ

Bu aralar yalnızsanız sezgilerinizle doğru kişiyi hayatınıza davet edebilirsiniz.

Zayıf taraflarınızı gösterme istemiyorsunuz.



ASLAN

Biraz vurdumduymazlık sizi duygusal zarardan uzak tutacaktır.

Önünüzdeki fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.



BAŞAK

Haberleşme araçları ile ilgili bazı karışıklıklar çıkabilir. Sabırlı olun, duyduğunuz haberlere hemen tepki göstermeyin.



TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda bir problem olduğunda bütün dikkatiniz o yöne kaydığı için kendinizi işinize veremeyebiliyorsunuz.



AKREP

Son zamanlarda şartlara göre değişim gösterebiliyorsunuz.

Neyi istediğinize karar vermek için doğru zamandasınız.



YAY

Sevdiğiniz biri zarar gördüğünde ona kendini iyi hissettirmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz.

Sizi sevmeyen insanları kışkırtmak yerine uzlaşın.



OĞLAK

Şansınız var olmakla kalmayacak fark edildikçe kendini katlayacak. Önemli kişilerden güzel haberler var. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.



KOVA

Küçük ayrıntılara takılı kalabilirsiniz.

Olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirseniz, şansınızı iyi kullanabilirsiniz.



BALIK

Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz.

Kindar davranmamaya çalışmalısınız.

Sonrasında bunaltıcı gelmeden baştan çizgilerinizi belirtin.