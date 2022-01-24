KOÇ
Aşk ve ilgi görebilirsiniz ancak bir ilişkiye evet derken dikkatli olmalısınız. Her zaman bir B planına sahipsiniz. İşler ters gittiğinde demoralize olmuyorsunuz.
BOĞA
Yanlış anlamalar olabilir.
Sevdiklerinizin davranışlarını doğru bulmuyor olabilirsiniz. Sorunları büyütmeyin.
İKİZLER
Duygusal konularda şanslı olduğunuz dönemdesiniz.
Yetiştirmeniz gereken bazı işler sizi bunaltabilir.
Bir an önce bitirmek istiyorsanız sistemli olmanız şart.
YENGEÇ
Bu aralar yalnızsanız sezgilerinizle doğru kişiyi hayatınıza davet edebilirsiniz.
Zayıf taraflarınızı gösterme istemiyorsunuz.
ASLAN
Biraz vurdumduymazlık sizi duygusal zarardan uzak tutacaktır.
Önünüzdeki fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.
BAŞAK
Haberleşme araçları ile ilgili bazı karışıklıklar çıkabilir. Sabırlı olun, duyduğunuz haberlere hemen tepki göstermeyin.
TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda bir problem olduğunda bütün dikkatiniz o yöne kaydığı için kendinizi işinize veremeyebiliyorsunuz.
AKREP
Son zamanlarda şartlara göre değişim gösterebiliyorsunuz.
Neyi istediğinize karar vermek için doğru zamandasınız.
YAY
Sevdiğiniz biri zarar gördüğünde ona kendini iyi hissettirmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz.
Sizi sevmeyen insanları kışkırtmak yerine uzlaşın.
OĞLAK
Şansınız var olmakla kalmayacak fark edildikçe kendini katlayacak. Önemli kişilerden güzel haberler var. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.
KOVA
Küçük ayrıntılara takılı kalabilirsiniz.
Olaylara bakış açınızı değiştirmeyi başarabilirseniz, şansınızı iyi kullanabilirsiniz.
BALIK
Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz.
Kindar davranmamaya çalışmalısınız.
Sonrasında bunaltıcı gelmeden baştan çizgilerinizi belirtin.
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KOÇ
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