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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 22 Ocak 2022, Cumartesi

22 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Size bir şeyler öğretecek ve sizi yüceltecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız.
Para kazanmayı seviyor, teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.

BOĞA
Bugünlerde tutkulu ve etkileyici kişiler ile karşılaşıp onlardan çok etkileneceksiniz.
İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz.

İKİZLER
Kafanızda olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.

YENGEÇ
Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alıp işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.
Bugün keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.

ASLAN
Seşitli davetlere gidebilirsiniz.
İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Güzel günlerin tadını çıkarın. Bugün, sezgileriniz çok yüksek.

BAŞAK
İçinde bulunduğunuz durumu sorgulayabilirsiniz.
Şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.

TERAZİ
Bilinçaltının derinlerinden güzel zamanları hatırlayabilir ve sevdikleriniz ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkinizi sağlamlaştırmak için zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyeceksiniz.

YAY
Bu arada beklentileriniz de büyüyor.
Beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar karşısında derinleşebilir.
Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.

OĞLAK
Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.
Hayatınıza bolluk ve bereket hakim.

KOVA
Duru ve dürüst duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi sevgisi ile arttırabilirsiniz.
Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz.

BALIK
İdeallerinizin değiştiğini hissediyorsunuz.
Anneniz ile aranızdaki ilişkiler değişebilir ve anlayışlı olmalısınız.

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