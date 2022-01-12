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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Ocak 2022, Çarşamba

12 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Yakın bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak.
Ona direkt sorular sormaktan kaçının ve bırakın herşey kendiliğinden gelişir.

BOĞA
Her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşuna üzüyorsunuz.
Karşınızdakilerden beklentiniz bir hayli fazla.

İKİZLER
Çalışanlar için işler çok iyi gidecek. Gelirinizi ve kariyerinizi etkileyecek önemli bir anlaşmayı karara bağlayacaksınız.

YENGEÇ
İnsanları olduğu gibi kabullenseniz daha rahat edersiniz. An itibaren daha dikkatli olmalısınız.

ASLAN
Yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz.
Karşılaşmak istemediğiniz durumlar karşınıza çıkabilir.
Çabalarınız dikkat çekecek.

BAŞAK
Karşılaştığınız olayları kaderiniz olarak algılamanız mümkün.
Kayıplarınız olabileceği gibi ilginç kazanımlarınız da olabilir.

TERAZİ
Harekete geçmek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.

AKREP
Duygusal konularda partnerinizden göreceğiniz ilgi hoşunuza gitse de kişisel alan sahibi olmak da istiyorsunuz aynı zamanda.

YAY
Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.
Öğrenmeye açıksınız. Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz.

OĞLAK
Talihsizliklerle baş etmeyi öğrenmiş durumdasınız. Bu aralar fazlası ile dalgın davranıyorsunuz.
Hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ulaşacaksınız.

KOVA
Beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz. Hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var.

BALIK
Bugünlerde dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız.
Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Vazgeçmeden devam etmelisiniz.

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