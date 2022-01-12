12 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Yakın bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak.

Ona direkt sorular sormaktan kaçının ve bırakın herşey kendiliğinden gelişir.



BOĞA

Her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşuna üzüyorsunuz.

Karşınızdakilerden beklentiniz bir hayli fazla.



İKİZLER

Çalışanlar için işler çok iyi gidecek. Gelirinizi ve kariyerinizi etkileyecek önemli bir anlaşmayı karara bağlayacaksınız.



YENGEÇ

İnsanları olduğu gibi kabullenseniz daha rahat edersiniz. An itibaren daha dikkatli olmalısınız.



ASLAN

Yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz.

Karşılaşmak istemediğiniz durumlar karşınıza çıkabilir.

Çabalarınız dikkat çekecek.



BAŞAK

Karşılaştığınız olayları kaderiniz olarak algılamanız mümkün.

Kayıplarınız olabileceği gibi ilginç kazanımlarınız da olabilir.



TERAZİ

Harekete geçmek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.



AKREP

Duygusal konularda partnerinizden göreceğiniz ilgi hoşunuza gitse de kişisel alan sahibi olmak da istiyorsunuz aynı zamanda.



YAY

Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.

Öğrenmeye açıksınız. Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz.



OĞLAK

Talihsizliklerle baş etmeyi öğrenmiş durumdasınız. Bu aralar fazlası ile dalgın davranıyorsunuz.

Hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ulaşacaksınız.



KOVA

Beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz. Hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var.



BALIK

Bugünlerde dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız.

Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Vazgeçmeden devam etmelisiniz.