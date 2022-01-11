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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 11 Ocak 2022, Salı

11 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak gücünüzü dobralıkla birleştirseniz de kırıcı olmamaya özen gösterin.

BOĞA
Hareketlerinizle üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.
İletişimde zorlanabilirsiniz.
Belli konularda anlaşmaya varılmadan önce çok iyi düşünmelisiniz.

İKİZLER
Kendinize çok güveniyorsunuz.
Hayallerinizi gerçekleştirmek için araştırmalar yapabilir ve arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz.

YENGEÇ
Daha bağışlayıcı olmak size iyi gelecektir.
Sezgilerinizi devreye sokmalısınız.
Uzaklarda yaşayan dostlarınız ile haberleşeceksiniz.

ASLAN
Başarı elde etmek istiyorsanız, gereksiz diyaloglardan uzak durun. Aksi halde eleştirilere maruz kalabilirsiniz.
İsteklerinizi ciddi bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK
Bugün aceleci olmamalı ve ortaya çıkan sorumluluklar karşısında daha dengeli hareket etmelisiniz.
Sevdiğinizle ilişkiniz yeni boyutlar kazanabilir.

TERAZİ
Tartışmaların içerisine girmemek için daha net olmalısınız.
Ayrıca gün içerisinde iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.

AKREP
Aşk hayatınızda bazı fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gündesiniz.
Nazik bir şekilde düşünce ve görüşlerinizi ifade etmeye özen gösterin.

YAY
Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır.
Mesleki konularda cesur davranmaya, yaptıklarınızı görünür kılmaya gayret edin.

OĞLAK
Son zamanlarda hareketlerinizle üst kademedeki kişilerin dikkatini çekebilirsiniz.
Konuşmak yerine işinize yoğunlaşmalısınız.

KOVA
Güzel haberler alacağınız bugünde oldukça huzurlu hissedebilirsiniz.
Ailenize ve çevrenize yakınlaşmak ve güzel ortamlar yaratmak için harika bir zaman.

BALIK
Bugünlerde maddi konular üzerine eğildiğinizde mantığınızı devreye sokmalı ve takip edeceğiniz yoğun bir program hazırlamalısınız.

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