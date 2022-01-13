13 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal konularda şansınız devam ediyorken maddi konularda kendinizi bir miktar cendere altında hissedebilirsiniz. Bugün şansınız çok açık.

BOĞA

Güne keyifli başlayacaksınız. Saygı duyduğunuz kişiler sizi destekleliyor. Farklı çevrelerle ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

İKİZLER

Sevdiğiniz kişi sizi üzebilir. Sorunlar yaşamanız dünyanın sonu gelmiş anlamını taşımıyor. Gösterişli olduğu kadar disiplinli bir yaşamı da tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle ilişkinizde pürüzler varsa partnerinize teklif edeceğiniz bir etkinlik ilişkinize hareket katacaktır.

ASLAN

Çevrenize ve kendinize karşı esnek davranmalısınız. Aksi halde iç huzurunuz bozulabilir. Durumunuzu netleştirebilmek için ihtiyaç listesi yapmanız oldukça önemli.

BAŞAK

Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz. Kendinizi ihmal ediyor ve bu aralar kötü besleniyorsunuz.

TERAZİ

Bazen çılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz. Gönlünüzü her gelene kaptırmayın. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.

AKREP

Duygusal konularda atacağınız adımların olumlu karşılanacağı, beklentilerinizin yerine geleceği bir gündesiniz. Güzel bir güne hazırlanıyor olabilirsiniz.

YAY

Bu aralar kariyer yolunda önünüz açık olsa da maddi istekleriniz öncelikli geliyor ve harcamalarınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz.

OĞLAK

Bu kadar iyi niyetli olmaya son vermelisiniz. Fazla fedakarsınız. Alacak verecek işleri ile kafanız karıştı. Sağlığınıza özen gösterseniz iyi olacak.

KOVA

Her yönünüzle dikkat çekmeyi başarıyorsunuz. Aşık olduğunuz kişi heyecan dolu. İkili ilişkilere dikkat. Sevdiğiniz hakkındaki şüpheleriniz açığa çıkarak onu kıracaksınız.

BALIK

Tarafsız olarak gerçekleri haykırabileceğiniz bir gün. Sağlık sorunları ile uğraşanların derdine koşacaksınız. Gün ortasında tatsız bazı olaylara şahit olabilirsiniz.