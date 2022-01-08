8 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Kalbinize söz geçiremiyorsunuz. Biten bir şeyin üzerinde fazla durup ve konuşmanın bir manası yok. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

BOĞA

Durup dururken kırıcı olduğunuzun da farkına varın. Özellikle aşk konusundaki tartışmalara son verin. Şansınızı fazla zorlamayın.

İKİZLER

Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Aşk hayatınız destekleniyor.

YENGEÇ

Bu aralar önündeki güzel günleri hayal edin yeterli. Duygularınız güçlü ve başkalarının desteğini de hak ediyorsunuz.

ASLAN

Aşk ilişkilerinizde başarılı bir dönemdesiniz. Kendi yolunuzda ilerleyin ama diğer insanları da ihmal etmeyin. Kötü enerjiyi ancak böyle yok edebilirsiniz.

BAŞAK

Yeni tanıştığınız insanlara kolayca aşık oluyor ve hayal kuruyorsunuz. Kendinizi ilişkinizde istekle verici bir halde bulabilirsiniz.

TERAZİ

Hiç bir detayı gözünüzden kaçırmıyorsunuz. İş konusunda olan titizliğiniz harika ancak özenli olmak adına abartmayın.

AKREP

Sevdiğiniz kişi de bu durumdan oldukça hoşnut. Stresini size yansıtan üst çalışanlar ya da başka konular ile kendinizi cendere altında bulabilirsiniz.

YAY

İyimser havanız çevrenizde sevilmenize neden oluyor. Bugünlerde işi fazla kafanıza takıyorsunuz. Sevgi odaklı bir paylaşım söz konusu.

OĞLAK

Bugünlerde iş hayatınızda strese maruz kalabilirsiniz. İlk bakışta tutkulu aşık imajı verseniz de aklınıza yatmayan konularda çabuk pes ediyorsunuz.

KOVA

Bugünlerde şansınıza pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz. Aşık olduğunuz kişi biraz sizi üzdü.

BALIK

Eski sevgilinizden haber almak için aracı kullanmayın, kendiniz konuşun. Sevdiklerinizden destek almak size iyi gelecektir.