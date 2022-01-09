9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Kariyerinizi etkileyecek önemli bir anlaşmayı karara bağlayacaksınız.

Yakın bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak.



BOĞA

Sanat yeteneği gerektiren konularda başarılı çalışmalar yapabilirsiniz.

Bugün aklınızı sizi şaşırtacak bir haber alacaksınız.



İKİZLER

Son günlerde hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ezici bir güçle ulaşacaksınız. Her şey birbirini tamamlayacak.



YENGEÇ

Yüklenen sorumluluklar aslında pratik zekanızı ortaya çıkarmak ve size kendinizi tanıma fırsatı sunmak içindir.



ASLAN

Karşılaştığınız bir olay, duygularınızın derinleşmesine neden olabilir Tartışmaların içerisine girmemek için daha net olmalısınız.



BAŞAK

Duygusal olarak daha başarılı bir döneme giriyorsunuz. İş yerinizde evrakları gerekli değişiklikleri yapmanız gerekebilir.



TERAZİ

Son zamanlarda yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz.

Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.



AKREP

Konuları hafife almanız bazı şeyleri kaybetmeniz demek.

Farklı davranacağınız bir gün olabilir. Değişik davranış şekilleri benimseyip çevrenizi şaşırtabilirsiniz.



YAY

Yoğun duygu seli içindesiniz.

Dengelerinizi alt üst eden karışık düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz.



OĞLAK

Karşılaştığınız olaylar ve kişiler duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir.

Yardım alın. Uyumlu tavırlarınız çevrenizdeki insanları mutlu ediyor.



KOVA

Bugünlerde maddi konulara yönelik bulunacağınız farklı girişimleride başarılı olacaksınız. Yeni girişimlerde bulunmak için çok isteklisiniz.



BALIK

Ona direkt sorular sormaktan kaçının.

Yanıltıcı kişilerle kırşılaşabilirsiniz.

Sezgilerinizi devreye sokmalısınız. Eski projelerinizi gözden geçirebilirsiniz.