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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 09 Ocak 2022, Pazar

9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Kariyerinizi etkileyecek önemli bir anlaşmayı karara bağlayacaksınız.
Yakın bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak.

BOĞA
Sanat yeteneği gerektiren konularda başarılı çalışmalar yapabilirsiniz.
Bugün aklınızı sizi şaşırtacak bir haber alacaksınız.

İKİZLER
Son günlerde hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ezici bir güçle ulaşacaksınız. Her şey birbirini tamamlayacak.

YENGEÇ
Yüklenen sorumluluklar aslında pratik zekanızı ortaya çıkarmak ve size kendinizi tanıma fırsatı sunmak içindir.

ASLAN
Karşılaştığınız bir olay, duygularınızın derinleşmesine neden olabilir Tartışmaların içerisine girmemek için daha net olmalısınız.

BAŞAK
Duygusal olarak daha başarılı bir döneme giriyorsunuz. İş yerinizde evrakları gerekli değişiklikleri yapmanız gerekebilir.

TERAZİ
Son zamanlarda yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz.
Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.

AKREP
Konuları hafife almanız bazı şeyleri kaybetmeniz demek.
Farklı davranacağınız bir gün olabilir. Değişik davranış şekilleri benimseyip çevrenizi şaşırtabilirsiniz.

YAY
Yoğun duygu seli içindesiniz.
Dengelerinizi alt üst eden karışık düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz.

OĞLAK
Karşılaştığınız olaylar ve kişiler duygularınızın dalgalanmasına neden olabilir.
Yardım alın. Uyumlu tavırlarınız çevrenizdeki insanları mutlu ediyor.

KOVA
Bugünlerde maddi konulara yönelik bulunacağınız farklı girişimleride başarılı olacaksınız. Yeni girişimlerde bulunmak için çok isteklisiniz.

BALIK
Ona direkt sorular sormaktan kaçının.
Yanıltıcı kişilerle kırşılaşabilirsiniz.
Sezgilerinizi devreye sokmalısınız. Eski projelerinizi gözden geçirebilirsiniz.

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