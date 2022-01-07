7 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar 'Nasıl olsa yetiştiririm' diye ağırdan aldığınız işler beklenmedik yönlere kayabilir.

Zaman konusunda temkinli olmanızda fayda var.



BOĞA

Bugünlerde dış görünüşünüzde veya maddi planlarınızda yapacağınız değişiklikler işinizde ilerlemenizi hızlandırabilir.



İKİZLER

Bugün kariyeriniz açısından patronunuzla tartışmaktan kaçının. Rahat tavırlarınız karşınızdakilerin tepkisiyle karşılaşabilir.



YENGEÇ

Genellikle şansınız yaver gidiyor ancak aşkta bir problem olduğunda bütün dikkatiniz o yöne kayıyor. Bu yüzden kendinizi işinize veremiyorsunuz.



ASLAN

Her düşündüğünüz iş için başkalarına ihtiyaç duymayın.

Sevdiklerinize karşı hissettiğiniz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız.



BAŞAK

Ara verdiğiniz işlerinizi tamamlayacaksınız.

Eğer bir yere bağlı çalışıyorsanız, durumunuzu netleştirmenin bir yolunu bulacaksınız.



TERAZİ

Etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz.

Sezgileriniz daha güçlü olacak ve imkanlardan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.



AKREP

Bugünlerde hayat şartlarınızda sizin istediğiniz seviyelerin ortaya çıkması özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir.



YAY

Günün ilerleyen saatlerinde güzel fırsatlarla karşılaşmanız mümkün.

Maddi planlarınızda yapacağınız değişiklikler işinizde ilerlemenizi hızlandırabilir.



OĞLAK

Başkalarının söylediklerini yapma eğilimi size zarar getirebilir.

Olumlu arkadaşlıklar kurabilecek ve ilişkilerden faydalı bilgiler edinebilecek gündesiniz.



KOVA

Çevrenizin uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.

Sevgilinizle doğada bir gün geçireceksiniz.

Beklenmedik davetlerle sevineceksiniz.



BALIK

Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.