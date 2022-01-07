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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 07 Ocak 2022, Cuma

7 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar 'Nasıl olsa yetiştiririm' diye ağırdan aldığınız işler beklenmedik yönlere kayabilir.
Zaman konusunda temkinli olmanızda fayda var.

BOĞA
Bugünlerde dış görünüşünüzde veya maddi planlarınızda yapacağınız değişiklikler işinizde ilerlemenizi hızlandırabilir.

İKİZLER
Bugün kariyeriniz açısından patronunuzla tartışmaktan kaçının. Rahat tavırlarınız karşınızdakilerin tepkisiyle karşılaşabilir.

YENGEÇ
Genellikle şansınız yaver gidiyor ancak aşkta bir problem olduğunda bütün dikkatiniz o yöne kayıyor. Bu yüzden kendinizi işinize veremiyorsunuz.

ASLAN
Her düşündüğünüz iş için başkalarına ihtiyaç duymayın.
Sevdiklerinize karşı hissettiğiniz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız.

BAŞAK
Ara verdiğiniz işlerinizi tamamlayacaksınız.
Eğer bir yere bağlı çalışıyorsanız, durumunuzu netleştirmenin bir yolunu bulacaksınız.

TERAZİ
Etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz.
Sezgileriniz daha güçlü olacak ve imkanlardan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.

AKREP
Bugünlerde hayat şartlarınızda sizin istediğiniz seviyelerin ortaya çıkması özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir.

YAY
Günün ilerleyen saatlerinde güzel fırsatlarla karşılaşmanız mümkün.
Maddi planlarınızda yapacağınız değişiklikler işinizde ilerlemenizi hızlandırabilir.

OĞLAK
Başkalarının söylediklerini yapma eğilimi size zarar getirebilir.
Olumlu arkadaşlıklar kurabilecek ve ilişkilerden faydalı bilgiler edinebilecek gündesiniz.

KOVA
Çevrenizin uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.
Sevgilinizle doğada bir gün geçireceksiniz.
Beklenmedik davetlerle sevineceksiniz.

BALIK
Dostluk ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz ancak yine de kendinizi iyi ifade ettiğiniz taktirde problemlerin üstesinden gelebileceksiniz.

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