27 Aralık günlük burç yorumları
Bugünlerde sevdiklerinizin desteği moralinizi yükseltecek.
Kariyerinizi etkileyecek bir anlaşmayı karara bağlayacaksınız.
BOĞA
Mesleki konularda üstlerinizle anlaşmakta problem çekebilirsiniz, eğer kendi işinizi yapıyorsanız sorunlu müşterilere denk gelebilirsiniz.
İKİZLER
Yakın bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak.
Ona direkt sorular sormaktan kaçının. Şansınız dönme yolunda merak etmeyin.
Korkusuzca devam edin.
YENGEÇ
Nezaketiniz sınanabilir ancak sizler en kontrollü burçlardan biri olarak kolayca olayların üstesinden gelebilirsiniz.
ASLAN
Ilımlı hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz.
Problemli konularda umudunuzu yitirmeyin.
Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok.
BAŞAK
Dostunuzun önerileri hayal gücünüzü uyandırabilir. Ancak kaygılarınızı büyütmeyin.
İş hayatınızda kabul görülebilir hatalar yapabilirsiniz.
TERAZİ
Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil.
Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Kariyeriniz yukarı yönlü değişecek.
AKREP
Dostlarınız arasında olmak sağlığınıza da fayda sağlayacak.
İşinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz.
Bir an önce çözüme ulaşabilecek yollar bulmalısınız.
YAY
İş yerinizde size duyulan yüksek güveni gördüğünüzde moraliniz yerine gelecek. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyuyorsunuz.
OĞLAK
Beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşu boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Küçük şeyler için kendinizi suçlamak yerine ders almaya çalışın.
KOVA
Güven ve sevgi temelli bir çalışma ortamı oluşturma fırsatı yakalayacaksınız.
Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz.
BALIK
Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.
Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var. Maddi konulara yönelik hayaller kurabilirsiniz.
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