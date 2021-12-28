28 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olmalısınız. Duygularınız dalgalanacak ve hassasiyetiniz yükselecek.

BOĞA

Bu günlerde kavga etmemeye özen gösterin. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve kendiniz ile ilgili farklı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

İKİZLER

Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Bugün şanslısınız.

YENGEÇ

Kariyerinize odaklı planlarınızı yapabileceğiniz bir haftadasınız. Bu günlerde sevdiklerinize duygusal güven verdiğiniz bir dönemdesiniz...

ASLAN

Kendinizden hoşnut olacağınız bir dönem. Dostlarınız, parayla ilgili konularda fikrinize başvurabilir. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemelisiniz.

BAŞAK

Bugün enerjiniz yüksek. İhmal ettiğiniz işlerin sorun yaratmasını istemiyorsanız, sözlerinizi tutmalısınız. Çevrenize yardımı esirgemeyin.

TERAZİ

Yanıltıcı kişilerle karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinizi devreye sokmalısınız. İşleriniz artabilir. Alacakverecek işlerinizle başınızı derde sokabilirsiniz.

AKREP

Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz. Tartışmaların içerisine girmemek için net sorular sormalısınız. Konuları hafife almamalısınız.

YAY

Bugünlerde geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir. İletişimde zorlanabilirsiniz. Belli konularda anlaşmaya varılmadan önce çok iyi düşünülmelisiniz.

OĞLAK

Benzer olaylara aynı tepkileri verirseniz geçmişle aynı sonucu alacağınız için daha bilgece düşünmeye dkkat edin. Böylece aldığınız kararlar, daha tutarlı olur.

KOVA

Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak. Çalışanlar için işler çok iyi gidecek.

BAŞAK

Sizi zorlayan durumlarda iyimser bir tavır içinde olacaksınız. Böylece fırsatları değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.