KOÇ
Bugünlerde arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olmalısınız. Duygularınız dalgalanacak ve hassasiyetiniz yükselecek.
BOĞA
Bu günlerde kavga etmemeye özen gösterin. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve kendiniz ile ilgili farklı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.
İKİZLER
Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Bugün şanslısınız.
YENGEÇ
Kariyerinize odaklı planlarınızı yapabileceğiniz bir haftadasınız. Bu günlerde sevdiklerinize duygusal güven verdiğiniz bir dönemdesiniz...
ASLAN
Kendinizden hoşnut olacağınız bir dönem. Dostlarınız, parayla ilgili konularda fikrinize başvurabilir. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemelisiniz.
BAŞAK
Bugün enerjiniz yüksek. İhmal ettiğiniz işlerin sorun yaratmasını istemiyorsanız, sözlerinizi tutmalısınız. Çevrenize yardımı esirgemeyin.
TERAZİ
Yanıltıcı kişilerle karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinizi devreye sokmalısınız. İşleriniz artabilir. Alacakverecek işlerinizle başınızı derde sokabilirsiniz.
AKREP
Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz. Tartışmaların içerisine girmemek için net sorular sormalısınız. Konuları hafife almamalısınız.
YAY
Bugünlerde geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir. İletişimde zorlanabilirsiniz. Belli konularda anlaşmaya varılmadan önce çok iyi düşünülmelisiniz.
OĞLAK
Benzer olaylara aynı tepkileri verirseniz geçmişle aynı sonucu alacağınız için daha bilgece düşünmeye dkkat edin. Böylece aldığınız kararlar, daha tutarlı olur.
KOVA
Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak. Çalışanlar için işler çok iyi gidecek.
BAŞAK
Sizi zorlayan durumlarda iyimser bir tavır içinde olacaksınız. Böylece fırsatları değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.