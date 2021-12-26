26 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde yapmak istediğiniz halde bir türlü gelişmeyen işler ile ilgili yeni gelişmeler meydana gelecek ve moraliniz yükselecek.

BOĞA

Etkileyici bir biçimde isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Alacağınız haberlerle yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün. Pozitif dostlarınız arasında bulunmak sağlığınıza da fayda sağlayacak.

YENGEÇ

Yalnız olan Yengeç'ler aşk hayatınızda gelişmelere açık olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.

ASLAN

Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz. Bir karar verip orada durmalısınız. Çevrenizde çekim hissedeceğiniz kişiler olacak.

BAŞAK

Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var. İnsanların güvenini sarsmayın.

TERAZİ

Aşk hayatınızdaki istikrarlı gidişat sizi memnun edecek. Yeni gelen iş teklifleri sizin için çok önemli, iyi değerlerdirin.

AKREP

Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın. Bu arada şıpsevdi tavır sergiliyorsunuz.

YAY

Duygusal açıdan kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz durumlar yaşayacaksınız. Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz.

OĞLAK

Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Aceleci davranıp yanlış karar vermeyin.

KOVA

Kendinizi dayanılmaz bir güce sahip gibi görüp insanları hafife alıyorsunuz. Karşı cinsin ilgisini çekiyorsunuz ve bunu belirgin bir şekilde fark edebilirsiniz.

BALIK

Gün içinde gelişen olaylar isteklerinizin arttırabilir. Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın. Kırıcı görünebilirsiniz.