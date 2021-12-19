19 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız. Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.

BOĞA

Bugünlerde kendinizin en iyi versiyonu olmaya özwn gösteriyorsunuz. Maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek.

İKİZLER

Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.

YENGEÇ

Geçmişe çok fazla takılı olduğunuz bir dönemdesiniz. Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz.

ASLAN

Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz. Kalbinizin sesini dinlemek sizlere oldukça iyi gelecek.

BAŞAK

Son zamanlarda huzuru özlediğiniz için kolay adapte olabilecek ve mutluluğun kıymetini bilerek hareket edebileceksiniz.

TERAZİ

Özür dilemek istiyorsanız bu erdemliktir. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.

AKREP

Son zamanlarda planlarınızı yürürlüğe koymak için sabırlı olmanız ve kolayca demoralize olmamanız gerekmekte.

YAY

İlerleyen günlerde gelecek ilhamlar ile çözüme ulaşacaksınız. Bu yüzden neyi ne kadar istediğinizi, ne kadar düşündüğünüzü iyi analiz etmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Bugünlerde hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle şehir değiştirmek isteyen Oğlak'lar için oldukça uygun bir gün.

KOVA

Dualarınızın karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Bu sebepten geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz.

BALIK

Aşkta sıkıntılarınızı aştığınız bir gün. Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır.