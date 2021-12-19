KOÇ
Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız. Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde kendinizin en iyi versiyonu olmaya özwn gösteriyorsunuz. Maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek.
İKİZLER
Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.
YENGEÇ
Geçmişe çok fazla takılı olduğunuz bir dönemdesiniz. Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz.
ASLAN
Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz. Kalbinizin sesini dinlemek sizlere oldukça iyi gelecek.
BAŞAK
Son zamanlarda huzuru özlediğiniz için kolay adapte olabilecek ve mutluluğun kıymetini bilerek hareket edebileceksiniz.
TERAZİ
Özür dilemek istiyorsanız bu erdemliktir. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.
AKREP
Son zamanlarda planlarınızı yürürlüğe koymak için sabırlı olmanız ve kolayca demoralize olmamanız gerekmekte.
YAY
İlerleyen günlerde gelecek ilhamlar ile çözüme ulaşacaksınız. Bu yüzden neyi ne kadar istediğinizi, ne kadar düşündüğünüzü iyi analiz etmeniz gerekiyor.
OĞLAK
Bugünlerde hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle şehir değiştirmek isteyen Oğlak'lar için oldukça uygun bir gün.
KOVA
Dualarınızın karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Bu sebepten geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz.
BALIK
Aşkta sıkıntılarınızı aştığınız bir gün. Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır.