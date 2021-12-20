20 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda hayatınızda en çok neyi değiştirmekten korkuyorsanız onu değiştirme cesaretine sahip olacağınız bir gün.

BOĞA

Özel hayatınız sadece sizin özverinizle başarılı olunabilecek bir durum değil. Partnerinizin de denge kurmasına izin vermeniz lazım.

İKİZLER

Bugünlerde çevreniz ve arkadaşlarınızla barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun.

YENGEÇ

Başkalarından gördüğünüz zararlar sizde yeter hissiyatı uyandırmakta. Dostlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

ASLAN

Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte. Onu anlamaya çalışın ve kabınız kadar değişime ayak uydurun.

BAŞAK

Hemen geri çekilmek yerine nasıl bir ders alacağınıza odaklanın. Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim odaklı konularda da başarılı olabileceksiniz.

TERAZİ

Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişiler için radikal kararlar alacak gücü kendinizde bulabileceksiniz. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.

AKREP

Başarılı bir gündesiniz. Bu da iç huzurunuzu arttıracak. Özellikle yeni girişimleriniz oldukça sevgi dolu bir şekilde büyüyecek.

YAY

Son zamanlarda başarılı ve güzel işler yaptıkça nazara gelmeniz olası. Negatif enerjileri azaltmak için maneviyatınızı yükseltmeye çalışın.

OĞLAK

Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak. Partnerinizle tartışmaktan kaçının.

KOVA

Günün en şanslı burçlarından bir tanesi sizlersiniz. Ağız dalaşına girmek yerine sessizce gitmek sizlere daha çok yakışacaktır. Çalışkanlığınızı arttırabilir.

BALIK

Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız daha da artacak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi daha da cesaretlendirici bir konuma getirebilir.