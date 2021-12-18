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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Aralık 2021, Cumartesi

18 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Yeni gelen günleriniz güzelliklerle beraber gelse de geriden gelen travmalar bugünlerde zihninizi meşgul edebilir.

BOĞA
Çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Özellikle iş odaklı açılımlarda farklı insanlarla bir araya gelebilir.

İKİZLER
Özellikle iş arkadaşlarınıza karşı sempatinizi arttırdığınız bir gündesiniz. Bu da sizi etrafınızda daha sevilen biri haline getirecek.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz.
Özeleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.

ASLAN
Aşk hayatınızda negatif enerjilerin olmadığını anlamalı ve olayları bütünsel görmelisiniz. Bugünlerde partnerinize ve ilişkinize çok şüpheci yaklaşabilirsiniz.

BAŞAK
Geçmişten gelen problemlerinizi çözmek ve zihninizde bitirmek için zaman harcayabilirsiniz. Bu meşguliyeti bitirmek için ise daha sabırlı olmanız gerekmekte.

TERAZİ
Kime neden yardım edeceğinizi iyi hesaplamalısınız.
Sonradan pişman olacağınız fedakarlıklar da yapmamanız sizin için iyi olacaktır.

AKREP
Bon zamanlarda maddi anlamda bugünlerde çok bereketli olmasanız da pratik zekanız ile sorunların üstesinden gelebileceksiniz.

YAY
Aşkta yapacağınız açılımlar başarılı olabilir yine de dikkatli olmalısınız. Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.

OĞLAK
Son zamanlarda İç huzurunuzu sağladığınızda etrafınızdaki kişilerin de sizlere aynı sempati ile yaklaştığını görebilirsiniz.

KOVA
Maddi konularda kısmetinizin arttığı bir gündesiniz ancak yardım severliğiniz etrafınızda tehlikeli enerjiler toplanmasına neden olabilir.

BALIK
Maddiyatınızı koruyun. Böyle bir durum içerisinde kalmak sizi bir hayli meşgul edebilir.
Sosyalleşmenin tadını çıkartabilirsiniz.

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