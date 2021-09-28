28 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Hiç bir şekilde sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz. Merhamet yönünüz ağır basacak.

BOĞA

Bugün bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler.aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle birşey yok sadece siz evham ediyorsunuz.

YENGEÇ

Kendinizi başkalarına adamış gibisiniz adeta. Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız.

ASLAN

Bir şeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz. Oysa gerçekleri kabullenerek çözümler üretebilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz. Edişe verici bir durum olmasa da özel tedbir almalısınız.

TERAZİ

Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor. Biraz şakacı ve espritüel olmanız harika.

AKREP

Hayatınızda çok önem verdiğiniz değerlerden vazgeçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın. Sizden özür dileyen kişiler olacak.

YAY

Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız. Sürekli tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız anlamına gelebilir.

OĞLAK

Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz. Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız.

KOVA

Son derece bilimsel ve adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz. Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz.

BALIK

Bu aralar var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor. Kendinizi bir hayli yenilediniz. Başınız oldukça dik geziyorsunuz.