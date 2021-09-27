KOÇ
Stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.
BOĞA
Bugünlerde gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkilerde sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz.
İKİZLER
Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan ikizler aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler.
YENGEÇ
Bugünlerde çok fazla cesur davranmamalı, tekinsiz gördüğünüz noktalarda sezgilerinizi dinlemelisiniz.
ASLAN
Sonrasında pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın.
BAŞAK
Son zamanlarda sert tepki vermediğinizden emin olun ve kırıcı olmamaya çalışın. Sempatik görüntünüz herkesin ilgisini çekebilir.
TERAZİ
Problemleri nezaket ile çözmeli kendinizi ifade ederken pişman olacağınız cümleler kurmamamlısınız. Bugün aşk hayatınız dikkat isteyebilir.
AKREP
Aşk hayatınızda sürprizler yaşanabilir ilgi görebilirsiniz. Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
YAY
Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Göstereceğiniz tavır karşı tarafı sıkabilir.
OĞLAK
Duygusal açıdan kendinize faydalı olabilecek daha rasyonel hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır. Emekleriniz karşılık görecek.
KOVA
Evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler. Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var.
BALIK
Cazibenizin artacağı ve aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz. Zaman içerisinde birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin, hemen herkese güvenmeyin.